Угроза вторжения России: Зеленский обратился к украинцам в День единения

В Украине стартовал марафон "UAразом"

"Великий народ великой страны", так президент Владимир Зеленский начал свое обращение к нации в новосозданный праздник — День единения. Он отметил, что украинцы очень разные — из разных городов, с разными языками и религиями. И объединяет нас — желание жить в мире.

"Жить счастливо, одной семьей с детьми, с родителями и на все это мы имеем полное право, ведь мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина. Восток, запад, север, юг — звучит только вместе, но звучит сильно", — сказал президент начав тем самым телемарафон, посвященный празднику.

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