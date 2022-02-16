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Угроза вторжения России: Зеленский обратился к украинцам в День единения

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Зеленский поздравил с праздником Новость обновлена 16 февраля 2022, 08:58
Зеленский поздравил с праздником

В Украине стартовал марафон "UAразом"

"Великий народ великой страны", так президент Владимир Зеленский начал свое обращение к нации в новосозданный праздник — День единения. Он отметил, что украинцы очень разные — из разных городов, с разными языками и религиями. И объединяет нас — желание жить в мире.

"Жить счастливо, одной семьей с детьми, с родителями и на все это мы имеем полное право, ведь мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И никто, только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единения, сине-желтые, с Днем единения, Украина. Восток, запад, север, юг — звучит только вместе, но звучит сильно", — сказал президент начав тем самым телемарафон, посвященный празднику.

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#Обращение #Владимир Зеленский
Зеленский поздравил с праздником
Общество
Угроза вторжения России: Зеленский обратился к украинцам в День единения
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