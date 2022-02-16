Украинцы до ночи ждали нападения армии Путина: лучшие мемы и шутки из сети

Граждане не только шутили, но и анализировали "хайп".

Украинцы с юмором отреагировали на "точное время вторжения" России в Украину, информацию о котором опубликовал британский таблоид "The Sun". По данным издания оно должно было начаться якобы ночью 16 февраля.

Эту "хайповую" новость многие могли воспринять серьезно, несмотря на то, что таблоид и другие подобные сайты не исследуют российскую агрессию, считает создатель и волонтер организации "InformNapalm" Роман Бурко.

Он отметил, что Украина это "не только точка большого напряжения в Европе, но и пространство информационной войны, в которой очень много участников" и для кого-то это шанс "сорвать ситуативный хайп". Бурко призвал анализировать информацию:"всегда фильтруйте источники, сохраняйте спокойствие и все будет Украина", — написал он в соцсети "Фейсбук".

В соцсетях украинцы в шутку спрашивали друг друга, спят ли они в эту ночь.

Часть пользователей отмечает, что конфликт не нов.

Не обошлось и без шуток.

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Ранее "Телеграф" писал, что некоторые эксперты считают, что дата вероятного вторжения не 16 февраля, а позднее. Схожее мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, который считает, что есть опасность на этой неделе.