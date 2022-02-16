У Байдена снова заговорили о скором вторжении в Украину, несмотря на последние договоренности

Политик считает, что ситуация эскалируется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал обеспокоенность тем, что РФ "может принять меры против Украины уже на этой неделе". Он отметил, что такой вывод сделали после наблюдений за военным контингентом России близ украинских границ.

Так Блинкен прокомментировал французским журналистам ситуацию вокруг Украины. Расшифровку опубликовал сайт Госдепа США. Госсекретарь также заявил, что российский президент Владимир Путин заложил все необходимое для акта агрессии. Он назвал тревожным более 100 тысяч российских военных, окружающих Украину и наличие их в Беларуси. Он также очертил первый шаг для деэскалации — сократить войска без провокаций. Блинкен сравнил ситуацию с 2014 годом, когда были оккупированы Крым и часть Донбасса.

Американский президент Джо Байден также 15 февраля выступил с обращением по поводу Украины. В его заявлении сказано о 150-тысячном контингенте и том, что анонсированого РФ отвода войск не наблюдается. Также президент США остановился на том, что Америка не будет направлять в Украину военных и размещать ракеты, при этом в случае нападения Россию ждут жесткие санкции.

Немецкий канцлер Олаф Шольц накануне посетил Украину перед визитом в Россию. Они обсуждали не только вопрос участия Украины в НАТО, но и вопрос решения ситуации с Донбассом.

Отметим, что на среду, 16 февраля многие западные СМИ "назначали" дату вероятного вторжения РФ в Украину. Как ранее писал "Телеграф", украинский президент Владимир Зеленский призвал украинцев к спокойствию и учредил в этот день новый государственный праздник. Также он пригласил своего американского коллегу посетить Украину в ближайшие дни, что может поспособствовать снижению напряжения.