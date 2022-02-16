У Байдена знову заговорили про швидке вторгнення в Україну, попри останні домовленості

Політик вважає, що ситуація ескалується.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість тим, що РФ "може вжити заходів проти України вже цього тижня". Він зазначив, що такий висновок зробили після спостережень за військовим контингентом Росії поблизу українських кордонів.

Так Блінкен прокоментував французьким журналістам ситуацію довкола України. Розшифрування опублікував сайт Держдепу США. Держсекретар також заявив, що російський президент Володимир Путін заклав усе потрібне для акту агресії. Він назвав тривожними понад 100 тисяч російських військових, які оточують Україну та наявність їх у Білорусі. Він також окреслив перший крок для деескалації — скоротити війська без провокацій. Блінкен порівняв ситуацію з 2014 роком, коли було окуповано Крим та частину Донбасу.

Американський президент Джо Байден також 15 лютого звернувся з приводу України. У його заяві сказано про 150-тисячний контингент і те, що анонсованого РФ відведення військ не спостерігається. Також президент США зупинився на тому, що Америка не направлятиме в Україну військових і розміщуватиме ракети, при цьому у разі нападу на Росію чекають жорсткі санкції.

Німецький канцлер Олаф Шольц напередодні відвідав Україну перед візитом до Росії. Вони обговорювали не лише питання участі України в НАТО, але й вирішення ситуації з Донбасом.

Зазначимо, що на середу, 16 лютого, багато західних ЗМІ "призначали" дату ймовірного вторгнення РФ в Україну. Як раніше писав "Телеграф", український президент Володимир Зеленський закликав українців до спокою та заснував у цей день нове державне свято. Також він запросив свого американського колегу відвідати Україну найближчими днями, що може сприяти зниженню напруги.