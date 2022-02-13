"Стане потужним сигналом": Зеленський зробив Байдену несподівану пропозицію

Президенту США запропонували відвідати Київ найближчими днями.

У неділю, 13 лютого, президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову, під час якої торкнулися теми загрози вторгнення Росії, а також заходів щодо деескалації ситуації.

Деталями їхньої розмови поділилася пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський запевнив Байдена, що в Україні розуміють існуючі ризики та готові до будь-якого розвитку подій. Крім того, глава держави зазначив, що українські міста перебувають у безпеці та під надійним захистом.

Також Зеленський подякував США за підтримку та висловив надію, що вона дозволить уникнути "панічних настроїв".

Водночас він наголосив на важливості надання Україні дієвих гарантій безпеки, а також знову заявив, що наша країна виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту.

Зеленський та Байден також обговорювали санкції проти Росії, якщо та піде на ескалацію конфлікту, а також підвищення "фінансової та енергетичної стійкості" України.

Примітно, що в ході розмови Зеленський запросив президента США приїхати до Києва найближчими днями, що, за його словами, стане потужним сигналом і сприятиме зниженню напруги.

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Як повідомлялося раніше, 12 лютого Байден провів розмову з російським президентом Володимиром Путіним і пригрозив "високою ціною" у випадку, якщо він почне вторгнення в Україну.

У відповідь Путін поскаржився на те, що Київ нібито "саботує" виконання Мінських угод та попередив про "погані наслідки", якщо Україна вступить до НАТО.