Путін пригрозив Байдену "дуже поганими наслідками" через Україну

На думку Москви, Україна "саботує" Мінські угоди.

У Кремлі розповіли про деталі розмови між президентами США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, яка пройшла 12 лютого.

Радник російського президента Юрій Ушаков, слова якого цитують росЗМІ, заявив, що ця розмова мала відбутися в понеділок, 14 лютого, проте через новини про майбутнє вторгнення, її перенесли на суботу.

Зокрема, за його словами, Байден дав зрозуміти Путіну, що їхні країни є конкурентами, але закликав зробити все, щоб уникнути гіршого сценарію для України.

Крім того, він зробив главі Кремля низку пропозицій, які враховують інтереси Росії, а Путін пообіцяв їх розглянути. Проте Ушаков одразу додав, що це не стосується теми нерозширення НАТО та так званих "гарантій безпеки".

Радник російського президента заявив, що Байден хоч і згадав про тему санкцій, але "акцент на них не робив".

У відповідь Путін знову заявив, що Україна нібито "саботує" виконання Мінських угод і поскаржився на те, що у відповідь на це західні країни "накачують її зброєю".

Крім того, він заявив, що можливий вступ України до Північноатлантичного альянсу "приведе до дуже поганих наслідків".

Як повідомлялося раніше, до того, як відбулася розмова Байдена та Путіна з російським лідером, встиг поговорити президент Франції Еммануель Макрон.

Варто нагадати, що 11 лютого США закликали своїх громадян залишити Україну через зростання ризиків початку повномасштабного військового вторгнення. Після цього таке ж рішення ухвалили й уряди низки інших країн, нині їхня кількість майже досягла 30.

За оцінками розвідки США, наразі Росія тримає біля кордону України від 80 до 151 тисячі військовослужбовців, попри це експерти вважають, що наразі повномасштабне вторгнення виглядає малоймовірним.