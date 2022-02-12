Путин пригрозил Байдену "очень плохим последствиями" из-за Украины

По мнению Москвы, Украина "саботирует" Минские соглашения.

В Кремле рассказали о деталях разговора между президентами США и России Джо Байдена и Владимира Путина, который прошел 12 февраля.

Советник российского президента Юрий Ушаков, слова которого цитируют росСМИ, заявил, что этот разговор должен был состояться в понедельник, 14 февраля, однако из-за новостей о грядущем вторжении, его перенесли на субботу.

В частности, по его словам, Байден дал понять Путину, что их страны являются конкурентами, но при этом призвал сделать все, чтобы избежать худшего сценария для Украины.

Кроме того, он сделал главе Кремля ряд предложений, которые учитывают интересы России, а Путин же пообещал их рассмотреть. Однако Ушаков сразу добавил, что это не касается темы нерасширения НАТО и так называемых "гарантий безопасности".

Советник российского президента заявил, что Байден хоть и упомянул тему санкций, но "акцент на них не делал".

В ответ Путин вновь заявил о том, что Украина якобы "саботирует" выполнение Минских соглашений и пожаловался на то, что в ответ на это западные страны "накачивают ее оружием".

Кроме того, он заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс "приведет к очень плохим последствиям".

Как сообщалось ранее, до того, как состоялся разговор Байдена и Путина с российским лидером успел поговорить президент Франции Эммануэль Макрон.

Стоит напомнить, что 11 февраля США призвали своих граждан покинуть Украину из-за возросших рисков начала полномасштабного военного вторжения. После этого такое же решение приняли и правительства ряда других стран, в настоящее время их число почти достигло 30.

По оценкам разведки США, в настоящее время Россия держит возле границы Украины от 80 до 151 тысячи военнослужащих, несмотря на это эксперты считают, что в настоящее время полномасштабное вторжение выглядит маловероятным.