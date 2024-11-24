Назвали на честь Леніна, але не Вовою: яким було справжнє ім’я легенди шансоньє Віллі Токарєва

Артист американізував своє ім’я ще коли жив у США

Відомого російського шансоньє Віллі Токарєва, могилу якого не могли знайти до 2024 року, звали при народженні зовсім інакше. У 40 років артист емігрував до США і там чоловікові довелося американізуватись.

Народився Токарєв у невеликому хуторі в Адигеї (РФ), але дитинство провів у Дагестані, куди пізніше переїхала його родина. Західне ім’я "Віллі" співака було відоме всім, але чи знали ви, що майбутню легенду шансоньє назвали на честь лідера більшовиків Леніна?

Яке справжнє ім’я Віллі Токарєва

Після народження батьки назвали хлопчика Вілен. Це ім’я мало тоді велику популярність (варто відзначити, що Токарєв народився 1934 року) і розшифровувалося як акронім від імені Володимир Ілліч Ленін.

Віллі Токарєв у юності

Артист був потомственим кубанським козаком. Це відбилося на його теплому прийнятті представниками цієї культури.

Нагадаємо, 2024 року Віллі Токарєву виповнилося б 90. 2019 року у нього діагностували останню стадію раку простати. Він помер 4 серпня і був похований на Калитниківському цвинтарі у Москві.

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