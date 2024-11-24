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Назвали в честь Ленина, но не Вовой: каким было настоящее имя легенды шансонье Вилли Токарева

Автор
Татьяна Кармазина
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Вилли Токарев совсем не Вилли
Вилли Токарев совсем не Вилли. Фото Коллаж "Телеграфа"

Артист американизировал свое имя еще когда жил в США

Известного российского шансонье Вилли Токарева, могилу которого не могли найти до 2024 года, звали при рождении совсем по другому. В 40 лет артист эмигрировал в США и там мужчине пришлось американизироваться.

Родился Токарев в небольшом хуторе в Адыгее (РФ), но детство провел в Дагестане, куда позже переехала его семья. Западное имя "Вилли" певца было известно всем, но знали ли вы, что будущую легенду шансонье назвали в честь лидера большевиков Ленина?

Какое настоящее имя Вилли Токарева

После рождения родители назвали мальчика Вилен. Это имя пользовалось тогда большой популярностью (стоит отметить, что Токарев родился в 1934 году) и расшифровывалось как акроним от имени Владимир Ильич Ленин.

Вилли Токарев в молодости
Вилли Токарев в юности

Артист был потомственным кубанским казаком. Это отразилось в его теплом принятии представителями этой культуры.

Напомним, в 2024 году Вилли Токареву исполнилось бы 90. В 2019 году у него диагностировали последнюю стадию рака простаты. Он скончался 4 августа и был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.

Вилли Токарев в молодости

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