Платья из "Иронии судьбы" и "Карнавальной ночи": как женщины в СССР одевались на Новый год (фото)
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Экранные платья и прически становились культовыми, и советские женщины старались походить на модниц из новогодних фильмов
Новый год в советское время был исключительно семейным праздником, на который к друг другу в гости приходили родные и друзья. Но даже несмотря на столь домашний вариант вечеринок и нехватку денег, женщины старались наряжаться по моде, которую диктовали героини советских фильмов, а также публикации в газетах и журналах.
В шелках и бархате
1930-1950 годы называют временем "Большого стиля". Тогда когда Новый год был среди людей еще не так популярен, но артисты и чиновники не упускали возможность козырнуть нарядом на празднике во Дворце культуры.
Вот вырезки из журналов мод того времени. Дамы предпочитали вечерние юбки, нарядные блузки, а также платья в пол из шелка и бархата.
А вот кадр из фильма "Чук и Гек" (1953 года). В тайгу героиня привозит с собой лаковые туфли и нарядное платье из тонкой шерстяной ткани длины миди. После просмотра кино многие советские женщины шили себе такое же.
Те самые "30 см от пола"
Трендсеттером советской моды с 1956 года на долгое время стал фильм "Карнавальная ночь" с Людмилой Гурченко в главной роли. Ох, ее белое нарядное платье в черный горошек тогда покорило многих, даже несмотря на то, что это по сути был сценический костюм героини.
Удостоилось внимания и черное пышное платье с белой муфтой. А длина этого наряда — 30 см от пола — стала невероятно популярной в СССР.
На кадрах видны и менее вычурные наряды: со стразами, из шелка и с красивыми воротничками.
Миди и отложные воротники
Ну а в картине "Сверстницы" (1959) — новогодняя вечеринка в квартире в кругу родни и друзей. Но никаких домашних нарядов: на главной героине Кире — пышное платье из тафты с вырезом, декорированным широким отложным воротником, и длиною ниже колена. Не отстают от модницы тех лет и другие экранные персонажи.
Горчичный, локоны и блонд
Платье горчичного цвета героини Нади Шевелевой из кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!" можно смело назвать самым культовым новогодним образом за всю историю СССР, который пытались копировать едва ли не все модницы тех лет.
После того, как фильм впервые показали в кино 31 декабря 1975 года, казалось бы, неброское и скромное платье Наденьки, стало хитом. Ателье шили такие же для магазинов, да и сами советские женщины, нередко имеющие дома швейные машинки, делали выкройки и мастерили платья, "как у Наденьки".
Интересно, что актрисе, которая исполнила главную роль — Барбаре Брыльске — наряд изначально не особо понравился, поэтому художник по костюмам Ольга Кручинина переделывала его несколько раз.
К слову, культовой оказалась и прическа Нади: многие тогда не только подкручивали локоны так же, но и становились блондинками.
Ранее "Телеграф" напоминал, какой стол выручал жителей Союза во время новогодних праздников и какие блюда обычно готовились в это время.
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