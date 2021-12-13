Платья из "Иронии судьбы" и "Карнавальной ночи": как женщины в СССР одевались на Новый год (фото)

Экранные платья и прически становились культовыми, и советские женщины старались походить на модниц из новогодних фильмов

Новый год в советское время был исключительно семейным праздником, на который к друг другу в гости приходили родные и друзья. Но даже несмотря на столь домашний вариант вечеринок и нехватку денег, женщины старались наряжаться по моде, которую диктовали героини советских фильмов, а также публикации в газетах и журналах.

В шелках и бархате

1930-1950 годы называют временем "Большого стиля". Тогда когда Новый год был среди людей еще не так популярен, но артисты и чиновники не упускали возможность козырнуть нарядом на празднике во Дворце культуры.

Вот вырезки из журналов мод того времени. Дамы предпочитали вечерние юбки, нарядные блузки, а также платья в пол из шелка и бархата.

Вырезки из журналов тех лет

А вот кадр из фильма "Чук и Гек" (1953 года). В тайгу героиня привозит с собой лаковые туфли и нарядное платье из тонкой шерстяной ткани длины миди. После просмотра кино многие советские женщины шили себе такое же.

Кадр из фильма "Чук и Гек"

Те самые "30 см от пола"

Трендсеттером советской моды с 1956 года на долгое время стал фильм "Карнавальная ночь" с Людмилой Гурченко в главной роли. Ох, ее белое нарядное платье в черный горошек тогда покорило многих, даже несмотря на то, что это по сути был сценический костюм героини.

Культовое платье Гурченко в горошек

Удостоилось внимания и черное пышное платье с белой муфтой. А длина этого наряда — 30 см от пола — стала невероятно популярной в СССР.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

На кадрах видны и менее вычурные наряды: со стразами, из шелка и с красивыми воротничками.

Другие дамы в менее нарядных платьях

Вот такая новогодняя мода в СССР

Миди и отложные воротники

Ну а в картине "Сверстницы" (1959) — новогодняя вечеринка в квартире в кругу родни и друзей. Но никаких домашних нарядов: на главной героине Кире — пышное платье из тафты с вырезом, декорированным широким отложным воротником, и длиною ниже колена. Не отстают от модницы тех лет и другие экранные персонажи.

Кадр из новогоднего фильма "Сверстницы"

Горчичный, локоны и блонд

Платье горчичного цвета героини Нади Шевелевой из кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!" можно смело назвать самым культовым новогодним образом за всю историю СССР, который пытались копировать едва ли не все модницы тех лет.

Культовое платье Нади из "Иронии судьбы"

После того, как фильм впервые показали в кино 31 декабря 1975 года, казалось бы, неброское и скромное платье Наденьки, стало хитом. Ателье шили такие же для магазинов, да и сами советские женщины, нередко имеющие дома швейные машинки, делали выкройки и мастерили платья, "как у Наденьки".

Образ Наденьки покорил всех

Интересно, что актрисе, которая исполнила главную роль — Барбаре Брыльске — наряд изначально не особо понравился, поэтому художник по костюмам Ольга Кручинина переделывала его несколько раз.

К слову, культовой оказалась и прическа Нади: многие тогда не только подкручивали локоны так же, но и становились блондинками.

Без внимания не осталась и прическа героини

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