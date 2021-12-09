Такой точно был у каждого: за каким столом в СССР встречали Новый год (фото)

Книг за столом-книжкой обычно не читали

Новый год, чудесный и светлый праздник, все ближе с каждым днем. И пока украинцы листают календарь, определяя сколько времени будут отдыхать, а хозяйки уже начали поиск самых вкусных салатов на замену оливье, в сети вспоминают былое. И среди прочего — эстетику новогодних дней в Советском Союзе.

Так, к примеру пользователь портала "Фишки.Нет" Михаил Мосягин опубликовал целый пост любви к советскому столу-книжке.

Такой предмет мебели был весьма дорогим и хранился в большинстве семей словно зеница ока.

Стол-книжка из СССР

"Стол-книжка — такой же верный спутник новогодних праздников, как и елка, мандарины и шампанское", — отмечает Мосягин.

Многие выходцы из СССР действительно с теплотой вспоминают этот предмет мебели, любовно называя его "птицей" и "неубиваемым". Некоторые с детства так и не преодолели некий страх отбить пальцы крышкой такого стола, но все равно с удовольствием ворошат прошлое.

Новый год в СССР

История появления

Следует отметить, что правильное название этой мебели — стол-тумба. Вопреки распространенному мнению, их придумали далеко не в СССР. Родиной таких столов является Англия XVI века. За рубежом их чаще всего использовали для игры в покер или другие карточные игры.

Такими столы делали англичане

На территории Советского Союза стол-книжка массово появился лишь в 1960-х годах. В те времена его можно было приобрести за 100-200 рублей (часто средняя зарплата не превышала 60-70 рублей в месяц). Поэтому-то мебель и бережно хранилась до "лучших времен".

В сложенном виде стол чаще всего использовали в качестве тумбы. Если же было нужен письменный стол, то учащемуся выделяли "одно крыло" стола.

Многие пользователи сети утверждают, что и сейчас с удовольствием пользуются таким чудом инженерной мысли.

Перед Новым годом в Сети начали шутить о столе

К слову, можно его купить и в Украине. На одной из интернет-площадок объявлений аккурат под Новый год начали появляться объявлений о продаже столов-книжек. Причем цену за них запрашивают самую разную — от 200 и до 1000 гривен. Вероятно, если кому-то захочется поностальгировать, то есть все возможности себя порадовать.

Цены на стол-книжку

А о том, что же ставили на такой стол в новогодние праздники жители Советского Союза "Телеграф" уже подробно рассказывал. Неизменным съедобным атрибутом праздника были апельсины и, конечно же, оливье.