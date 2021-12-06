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"Советские бабушатники": топ-10 признаков квартиры с духом СССР (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Советский стиль интерьера до сих пор можно увидеть во многих квартирах украинцев Новость обновлена 06 декабря 2021, 20:16
Советский стиль интерьера до сих пор можно увидеть во многих квартирах украинцев

Отношение современников к интерьеру советских времен нельзя назвать однозначным

Сколько после распада Советского Союза осталось квартир, в которых жизнь, кажется, остановилась. Во многих украинских домах до сих пор можно лицезреть серванты, кресла, торшеры периода СССР, которые у одних вызывают неприятие, а у более старшого поколения с "советскими" привычками — ностальгические чувства.

Как отмечает в своем блоге на LiveJournal белорус Мирослав Мирович, в сети подобным квартирам дали весьма точное и запоминающееся название — "бабушатники". Ведь именно в таких квартирах, чаще всего, и живут старики, которые не в состоянии что-то поменять у себя дома.

ТОП-10 советских предметов интерьера, от которых стоит избавиться уже сейчас

  • Ковер-пылесборник и люстра на несколько рожков.
  • Полированный сервант, либо "стенка", наполненная расписанной фаянсовой посудой и хрусталем.
  • Сервант, в котором, кроме "ценного" хрусталя, также продолжают выставлять фотографии, памятные картинки и т.д.
  • Старый советский диван, который не обладает ни красотой, ни удобством.
  • "Мягкие уголки" — наборы мягкой мебели, состоящие из дивана и одного-двух кресел.
  • "Стенка", которая расставлена не в ряд, а "размазана" по всей комнате.
  • Линолеум на полу, зеленые шторы под цвет ковра на окнах.
  • Огромная и плотная "накидка" на диван, представляющая собой, по сути, ковер.
  • Толковой кухонной мебели в СССР не было примерно до 70-х годов. Были только разрозненные комоды и шкафы.
  • Кривая советская плитка, дешевая сантехника, смеситель с белыми либо черными пластмассовыми кранами и резиновым шлангом душевой лейки.

Кроме этого, в таких советских "бабушатниках" очень часто можно увидеть временной и стилистический разброс мебели, а в прихожей — холодильник.

Ранее "Телеграф" писал, от каких бесполезных привычек из СССР нужно избавиться в современном мире, чтобы начать жить здоровой и богатой жизнью.

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