Эти 10 привычек родом из СССР выдают бедного человека с головой

От всех этих вещей нужно поскорее избавляться.

Многие привычки, которые остались после эпохи СССР, с одной стороны и неплохие, ведь они часто помогают экономить и не тратить лишнего. Но есть одно "но": все они больше намекают на то, что вы бедный человек, даже если это не так.

Белорусский блогер Максим Миронович написал у себя на странице в Facebook, какие 10 советских привычек указывают на бедного человека.

Какие привычки из СССР выдают в вас бедного

Штопать драные носки

С одной стороны, "что же тут такого?" — экономия даже. Но вот человек с заштопанными носками больше ассоциируется, как человек с низким достатком.

Вечно ремонтировать обувь

Та же ситуация. Да, в СССР была нищета и дефицит, поэтому люди выкручивались как могли, но сейчас-то проблем с этим нет. Выбор обуви достаточно велик, и можно найти пару на ту сумму, которая вам подходит.

Раньше, чинили даже самую "убитую" обувь

Никогда не лечить зубы

Наверняка многие и сейчас бояться стоматологов, а особенно люди "советской закалки", ведь во времена СССР в принципе и не было нормальной стоматологии. Но сейчас уже нечего бояться, современные технологии делают свое дело.

Покупать продукты "впрок"

Опять же, вроде как нормальная привычка, в принципе некой мерой и экономная. Но в СССР так делали из-за дефицита, а сейчас таких проблем нет.

Не выбрасывать старую одежду, мыть пол майкой

Действительно, зачем покупать различные швабры или специальные моющие тряпки, если есть майка/футболка, которую давно не носишь. Если вы до сих пор так делаете, то немедленно избавляйтесь от этой привычки и выбросите эту бедную вещицу.

Самая затрепанная и растянутая майка часто переходила в разряд тряпок

Иметь дома пакет с пакетами

"Идешь в магазин — возьми свой пакет" — правило, которым пользуется наверняка большая часть жителей постсоветских стран. Но это раньше хорошие пакеты были дефицитными, а сейчас с этим проблем нет.

Хранить дома банку старых пуговиц

Опять же, все это связанно с дефицитом этого товара в СССР. Если у вас вдруг отвалиться пуговица, вы найдете массу магазинов, в которых продается различная фурнитура.

Коллекционировать стеклянные банки

В СССР популярным среди многих "хобби" было заниматься "закатками". Свои соленые огурчики или вареньице это конечно хорошо, но сейчас уже намного меньше людей этим занимается. Поэтому хранить пустые банки не за чем.

Если ваша бабушка продолжает заниматься закатками - отдайте банки ей

Доедать старый хлеб и всю еду с тарелки

Это сейчас, если вы что-то не доели то можно и не доедать, а вот наши бабушки, которые жили во времена голодов вас не поймут. Поэтому на таком воспитании бабушек, и появляется эта привычка. Сейчас с едой таких проблем нет, поэтому и эту привычку — "на выход".

Делать вечный ремонт

Во времена СССР практически все ремонты делались "своими руками", так как наемных рабочих практически не было. Но сейчас то с этим проблем нет. Наймите работника, и не растягивайте ремонт в своей квартире на года.

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