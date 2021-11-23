7 привычек из СССР, которые выдают в вас нищего

Список вещей, родом из СССР, с которыми нужно поскорее попрощаться, ведь они выдают в своих хозяевах нищеброда.

Вы можете быть даже миллионером, или просто достаточно состоятельным человеком, но все вещи из этого списка будут просто кричать о том, что вы нищий. И одна из первых причин, по которой нужно срочно избавиться от этих вещей и привычек, это то, что они "родом из СССР".

Этот небольшой список составил белорусский блогер Максим Мирович и разместил у себя на сайте.

Какие вещи из СССР, которые выдают в вас нищего

Чайный гриб на столе

Чайный гриб — это шипучий напиток, чай, напоминающий квас, который "создается" в трехлитровой банке при помощи слизистой массы из живых бактерий и дрожжей.

Срочно выбросьте его вместе с банкой с балкона, не пугайте своих гостей.

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Если не хотите выглядеть как нищеброд, тогда лучше откажитесь от "наряда". Сейчас существует много красивой, недорогой и удобной одежды. То же самое касается и растянутых маек-"алкоголичек".

Если не хотите выглядеть как нищеброд, никогда такое не покупайте

Посуда с позолотой и в цветочки

Такая посуда выглядит очень не стильно, и бедно. Так что если у вас дома сохранился старые сервизы с позолотой и в цветах — срочно их выбрасывайте.

Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости

Вещи, замотанные синей изолентой

Старые и поломанные вещи нужно выбрасывать, а не "чинить" с помощью синей изолентой.

Это выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине.

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

Пора распрощаться со всем этим хламом: ржавыми гвоздями, напильниками без ручек, кусками велосипедных камер, ржавыми скрепками и т.д., что не выглядеть нищим. Все это можно купить тогда, когда оно понадобится.

Весь этот хлам давно пора выкинуть

Трехлитровые банки на антресолях

Консервация — это наше все, но многие современные хозяйки не занимаются консервированием различных овощей и фруктов на зиму, но баночки для этих закаток по-прежнему хранятся на антресолях. Если вы не занимаетесь закатками — избавьтесь от банок.

Эти банки, они только занимают лишнее место.

Мусор на балконе

Уже давно модно, когда балкон является как будто одной из отдельных комнат, или же продолжением какой-то из комнат. Если на вашем балконе до сих пор хранится различный хлам, срочно избавляйтесь от него.

В наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию.

Ранее, "Телеграф" писал, о списке вещей, выдающих плохую хозяйку.