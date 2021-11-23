Укр

7 привычек из СССР, которые выдают в вас нищего

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Все эти вещи выдают в своих хозяевах нищего Новость обновлена 23 ноября 2021, 14:18
Все эти вещи выдают в своих хозяевах нищего

Список вещей, родом из СССР, с которыми нужно поскорее попрощаться, ведь они выдают в своих хозяевах нищеброда.

Вы можете быть даже миллионером, или просто достаточно состоятельным человеком, но все вещи из этого списка будут просто кричать о том, что вы нищий. И одна из первых причин, по которой нужно срочно избавиться от этих вещей и привычек, это то, что они "родом из СССР". 

Этот небольшой список составил белорусский блогер Максим Мирович и разместил у себя на сайте

Какие вещи из СССР, которые выдают в вас нищего

Чайный гриб на столе 

Чайный гриб — это шипучий напиток, чай, напоминающий квас, который "создается" в трехлитровой банке при помощи слизистой массы из живых бактерий и дрожжей.  

Срочно выбросьте его вместе с банкой с балкона, не пугайте своих гостей.
Срочно выбросьте его вместе с банкой с балкона, не пугайте своих гостей.

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Если не хотите выглядеть как нищеброд, тогда лучше откажитесь от "наряда". Сейчас существует много красивой, недорогой и удобной одежды. То же самое касается и растянутых маек-"алкоголичек". 

Если не хотите выглядеть как нищеброд, никогда такое не покупайте
Если не хотите выглядеть как нищеброд, никогда такое не покупайте

Посуда с позолотой и в цветочки

Такая посуда выглядит очень не стильно, и бедно. Так что если у вас дома сохранился старые сервизы с позолотой и в цветах — срочно их выбрасывайте.

Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости
Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости

Вещи, замотанные синей изолентой

Старые и поломанные вещи нужно выбрасывать, а не "чинить" с помощью синей изолентой.

Это выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине.
Это выглядит ужасно и говорит много нелестных вещей о хозяине.

 

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

Пора распрощаться со всем этим хламом: ржавыми гвоздями, напильниками без ручек, кусками велосипедных камер, ржавыми скрепками и т.д., что не выглядеть нищим. Все это можно купить тогда, когда оно понадобится. 

Весь этот хлам давно пора выкинуть
Весь этот хлам давно пора выкинуть

Трехлитровые банки на антресолях

Консервация — это наше все, но многие современные хозяйки не занимаются консервированием различных овощей и фруктов на зиму, но баночки для этих закаток по-прежнему хранятся на антресолях. Если вы не занимаетесь закатками — избавьтесь от банок.

Эти банки, они только занимают лишнее место.
Эти банки, они только занимают лишнее место.

Мусор на балконе

Уже давно модно, когда балкон является как будто одной из отдельных комнат, или же продолжением какой-то из комнат. Если на вашем балконе до сих пор хранится различный хлам, срочно избавляйтесь от него. 

В наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию.
В наши дни очень стыдно иметь захламленный балкон либо лоджию.

Ранее, "Телеграф" писал, о списке вещей, выдающих плохую хозяйку.

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