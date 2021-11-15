Топ-7 вещей, выдающих плохую хозяйку

Хорошей хозяйке следует держать эти вещи в чистоте

Каждая женщина хочет слышать похвалу не только о ее внешнем виде, но и о том, как она вкусно готовит и какая она хорошая хозяйка.

Специально для вас "Телеграф" подготовил список вещей, выдающих плохую хозяйку.

Зеркало

Отпечатки пальцев, пятна и разводы сразу составляют отрицательное впечатление о хозяйке дома. Ведь для женщины зеркало – очень важная вещь в интерьере. Поэтому, оно всегда должно быть чистым, информирует Ukr.Media.

Обувь

Когда гости заходят в дом, в первую очередь в глаза попадает обувь. Особенно, когда она грязная или же разбросана по прихожей. Даже мега дорогие туфли могут испортить атмосферу, если они стоят посреди коридора.

Убранная обувь улучшает общую атмосферу в доме

Кухонные полотенца и прихватки

Поскольку обычно женщина проводит достаточно много времени на кухне, то это место нужно всегда содержать в чистоте. Это касается и кухонных полотенец, и прихваток, и передника. Не держите на кухне выцветший, запятнанный или дырявый текстиль. Вряд ли вам приятно пользоваться такими вещами, да и не стоит размножать бактерии.

Посуда

Для того чтобы произвести хорошее впечатление на гостей, гора грязной посуды на кухне никуда не годится. Она не только визуально портит атмосферу в доме, но и может придать неприятный запах от остатков пищи.

Комнатные растения

Полузасохшие цветы, или разбросанные сухие листья от вазона точно привлекут внимание гостей и составят не самое лучшее впечатление о хозяйке. Такие вещи следует регулярно убирать и ухаживать за цветами. Если же времени на уход у вас не хватает, лучше заменить живые цветы искусственными.

Остатки мыла

Остатки мыла у мыльницы тоже признак плохой хозяйки. Не стоит их коллекционировать, а лучше сразу заменить новым кусочком. А для большей эстетики можно пользоваться жидким мылом и дозатором. Это не только красиво, но и гораздо удобнее.

Стопки журналов

В фильмах довольно часто можно увидеть кучу журналов на столе как частичку интерьера. Сейчас такие элементы уже не актуальны, и даже больше — выглядят они очень дешево, что тоже указывает на качества плохой хозяйки. Если эти журналы достаточно ценны и важны для вас, лучше держать их в закрытом шкафу.

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