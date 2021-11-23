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7 звичок із СРСР, які видають з вас жебрака

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Усі ці речі видають у своїх господарях жебрака Новина оновлена 23 листопада 2021, 14:18
Усі ці речі видають у своїх господарях жебрака

Список речей, родом із СРСР, з якими треба якнайшвидше попрощатися, адже вони видають у своїх господарях злидні.

Ви можете бути навіть мільйонером, або просто досить заможною людиною, але всі речі з цього списку просто кричать про те, що ви жебрак. І одна з перших причин, через яку потрібно терміново позбутися цих речей і звичок, це те, що вони "родом із СРСР".

Цей невеликий список склав білоруський блогер Максим Мирович та розмістив у себе на сайті.

Які речі з СРСР, які видають у вас жебрака

Чайний гриб на столі

Чайний гриб — це шипучий напій, чай, що нагадує квас, який "створюється" у трилітровій банці за допомогою слизової маси з живих бактерій та дріжджів.

Терміново викиньте його разом із банкою з балкона, не лякайте своїх гостей.
Терміново викиньте його разом із банкою з балкона, не лякайте своїх гостей.

Синій спортивний одяг та майки-алкоголічки

Якщо не хочете виглядати як жебрак, тоді краще відмовтеся від "вбрання". Зараз існує багато красивого, недорогого та зручного одягу. Те саме стосується і розтягнутих майок-"алкоголічок".

Якщо не хочете виглядати як жебрак, ніколи таке не купуйте
Якщо не хочете виглядати як жебрак, ніколи таке не купуйте

Посуд із позолотою та у квіточку

Такий посуд виглядає дуже не стильно і бідно. Тож якщо у вас вдома зберігся старі сервізи з позолотою та у квітах – терміново їх викидайте.

Або хоч би ніколи не ставте їх на стіл, коли до вас прийдуть гості
Або хоч би ніколи не ставте їх на стіл, коли до вас прийдуть гості

Речі, замотані синьою ізоляційною стрічкою

Старі та поламані речі потрібно викидати, а не "лагодити" за допомогою синьою ізоляційною стрічкою.

Це виглядає жахливо та каже багато невтішних речей про господаря.
Це виглядає жахливо та каже багато невтішних речей про господаря.

 

Коробки з мотлохом і іржаві цвяхи в туалеті

Настав час розпрощатися з усім цим мотлохом: іржавими цвяхами, напилками без ручок, шматками велосипедних камер, іржавими скріпками і т.д., що не виглядати жебраком. Все це можна купити тоді, коли воно знадобиться.

Весь цей мотлох давно пора викинути
Весь цей мотлох давно пора викинути

Трилітрові банки на антресолях

Консервація — це наше все, але багато сучасних господинь не займаються консервуванням різних овочів і фруктів на зиму, але баночки для цих закаток, як і раніше, зберігаються на антресолях. Якщо ви не займаєтеся закатками — позбавтеся банок.

Ці банки тільки займають зайве місце.
Ці банки тільки займають зайве місце.

Сміття на балконі

Вже давно модно, коли балкон є ніби однією з окремих кімнат, або ж продовженням якоїсь кімнати. Якщо на вашому балконі досі зберігається різний мотлох, терміново позбавляйтеся його.

У наші дні дуже соромно мати захаращений балкон або лоджію.
У наші дні дуже соромно мати захаращений балкон або лоджію.

Раніше "Телеграф" писав про список речей, що видають погану господиню.

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