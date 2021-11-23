7 звичок із СРСР, які видають з вас жебрака

Список речей, родом із СРСР, з якими треба якнайшвидше попрощатися, адже вони видають у своїх господарях злидні.

Ви можете бути навіть мільйонером, або просто досить заможною людиною, але всі речі з цього списку просто кричать про те, що ви жебрак. І одна з перших причин, через яку потрібно терміново позбутися цих речей і звичок, це те, що вони "родом із СРСР".

Цей невеликий список склав білоруський блогер Максим Мирович та розмістив у себе на сайті.

Які речі з СРСР, які видають у вас жебрака

Чайний гриб на столі

Чайний гриб — це шипучий напій, чай, що нагадує квас, який "створюється" у трилітровій банці за допомогою слизової маси з живих бактерій та дріжджів.

Терміново викиньте його разом із банкою з балкона, не лякайте своїх гостей.

Синій спортивний одяг та майки-алкоголічки

Якщо не хочете виглядати як жебрак, тоді краще відмовтеся від "вбрання". Зараз існує багато красивого, недорогого та зручного одягу. Те саме стосується і розтягнутих майок-"алкоголічок".

Якщо не хочете виглядати як жебрак, ніколи таке не купуйте

Посуд із позолотою та у квіточку

Такий посуд виглядає дуже не стильно і бідно. Тож якщо у вас вдома зберігся старі сервізи з позолотою та у квітах – терміново їх викидайте.

Або хоч би ніколи не ставте їх на стіл, коли до вас прийдуть гості

Речі, замотані синьою ізоляційною стрічкою

Старі та поламані речі потрібно викидати, а не "лагодити" за допомогою синьою ізоляційною стрічкою.

Це виглядає жахливо та каже багато невтішних речей про господаря.

Коробки з мотлохом і іржаві цвяхи в туалеті

Настав час розпрощатися з усім цим мотлохом: іржавими цвяхами, напилками без ручок, шматками велосипедних камер, іржавими скріпками і т.д., що не виглядати жебраком. Все це можна купити тоді, коли воно знадобиться.

Весь цей мотлох давно пора викинути

Трилітрові банки на антресолях

Консервація — це наше все, але багато сучасних господинь не займаються консервуванням різних овочів і фруктів на зиму, але баночки для цих закаток, як і раніше, зберігаються на антресолях. Якщо ви не займаєтеся закатками — позбавтеся банок.

Ці банки тільки займають зайве місце.

Сміття на балконі

Вже давно модно, коли балкон є ніби однією з окремих кімнат, або ж продовженням якоїсь кімнати. Якщо на вашому балконі досі зберігається різний мотлох, терміново позбавляйтеся його.

У наші дні дуже соромно мати захаращений балкон або лоджію.

Раніше "Телеграф" писав про список речей, що видають погану господиню.