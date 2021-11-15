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Топ-7 речей, які видають погану господиню

Автор
Яна Мосійчук
Дата публікації
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Автор
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Чистота вдома - важлива річ Новина оновлена 15 листопада 2021, 12:44
Чистота вдома - важлива річ

Хорошій господині варто тримати ці речі в чистоті

Кожна жінка хоче чути похвалу не лише про її зовнішній вигляд, але й про те як вона смачно готує і яка вона хороша господиня.  

Спеціально для вас "Телеграф" підготував список речей, які видають погану господиню.  

Дзеркала  

Відбитки пальців, плями і розводи відразу складають негативне враження про господиню дому. Адже, для жінки дзеркало — дуже важлива річ в інтер’єрі. Тому, воно завжди повинне бути чистим, інформує Ukr.Media

Взуття  

Коли гості заходять в будинок, в першу чергу в очі потрапляє взуття. Особливо, коли воно брудне або ж розкидане по передпокою. Навіть мегадорогі туфлі можуть зіпсувати атмосферу, якщо вони стоять посеред коридору.  

Прибране взуття покращує загальну атмосферу в домі
Прибране взуття покращує загальну атмосферу в домі

Кухонні рушники та прихватки  

Оскільки, зазвичай, жінка проводить досить багато часу на кухні, то це місце потрібно завжди тримати у чистоті. Це стосується і кухонних рушників, і прихваток, і фартуха. Не тримайте на кухні вицвілий, заплямований або дірявий текстиль. Навряд чи вам приємно користуватись такими речами, та і не варто розмножувати бактерії.  

Посуд  

Для того аби скласти хороше враження на гостей, гора брудного посуду на кухні нікуди не годиться. Вона не тільки візуально псує атмосферу в домі, але й може додати неприємного запаху від залишків їжі.   

Кімнатні рослини  

Напівзасохлі квіти, або розкидане сухе листя від вазона точно привернуть увагу гостей і складуть не найкраще враження про господиню. Такі речі варто регулярно прибирати та доглядати за квітами. Якщо ж часу на догляд у вас не вистачає, краще замінити живі квіти на штучні.   

Залишки мила  

Залишки мила у мильниці теж ознака недбайливої господині. Не варто їх колекціонувати, а краще одразу замінити на новий шматочок. А для більшої естетики, можна користуватись рідким милом та дозатором. Це не лише красиво, а й набагато зручніше.  

Стопки журналів  

У фільмах досить часто можна побачити купу журналів на столі, як частинку інтер’єру. Наразі такі елементи вже не актуальні, і навіть більше — виглядають вони дуже дешево, що теж вказує на якості поганої господині. Якщо ж ці журнали досить цінні та важливі для вас, краще тримати їх у закритій шафі. 

Раніше, "Телеграф" писав які пʼять речей охарактеризують вас хорошу господиню.

Теги:
#Поради #Господиня #Чистота в домі #Жіночі ради #Господині на замітку #погана господиня
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