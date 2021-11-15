Топ-7 речей, які видають погану господиню

Хорошій господині варто тримати ці речі в чистоті

Кожна жінка хоче чути похвалу не лише про її зовнішній вигляд, але й про те як вона смачно готує і яка вона хороша господиня.

Спеціально для вас "Телеграф" підготував список речей, які видають погану господиню.

Дзеркала

Відбитки пальців, плями і розводи відразу складають негативне враження про господиню дому. Адже, для жінки дзеркало — дуже важлива річ в інтер’єрі. Тому, воно завжди повинне бути чистим, інформує Ukr.Media.

Взуття

Коли гості заходять в будинок, в першу чергу в очі потрапляє взуття. Особливо, коли воно брудне або ж розкидане по передпокою. Навіть мегадорогі туфлі можуть зіпсувати атмосферу, якщо вони стоять посеред коридору.

Прибране взуття покращує загальну атмосферу в домі

Кухонні рушники та прихватки

Оскільки, зазвичай, жінка проводить досить багато часу на кухні, то це місце потрібно завжди тримати у чистоті. Це стосується і кухонних рушників, і прихваток, і фартуха. Не тримайте на кухні вицвілий, заплямований або дірявий текстиль. Навряд чи вам приємно користуватись такими речами, та і не варто розмножувати бактерії.

Посуд

Для того аби скласти хороше враження на гостей, гора брудного посуду на кухні нікуди не годиться. Вона не тільки візуально псує атмосферу в домі, але й може додати неприємного запаху від залишків їжі.

Кімнатні рослини

Напівзасохлі квіти, або розкидане сухе листя від вазона точно привернуть увагу гостей і складуть не найкраще враження про господиню. Такі речі варто регулярно прибирати та доглядати за квітами. Якщо ж часу на догляд у вас не вистачає, краще замінити живі квіти на штучні.

Залишки мила

Залишки мила у мильниці теж ознака недбайливої господині. Не варто їх колекціонувати, а краще одразу замінити на новий шматочок. А для більшої естетики, можна користуватись рідким милом та дозатором. Це не лише красиво, а й набагато зручніше.

Стопки журналів

У фільмах досить часто можна побачити купу журналів на столі, як частинку інтер’єру. Наразі такі елементи вже не актуальні, і навіть більше — виглядають вони дуже дешево, що теж вказує на якості поганої господині. Якщо ж ці журнали досить цінні та важливі для вас, краще тримати їх у закритій шафі.

Раніше, "Телеграф" писав які пʼять речей охарактеризують вас хорошу господиню.