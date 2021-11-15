Топ-7 речей, які видають погану господиню
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Хорошій господині варто тримати ці речі в чистоті
Кожна жінка хоче чути похвалу не лише про її зовнішній вигляд, але й про те як вона смачно готує і яка вона хороша господиня.
Спеціально для вас "Телеграф" підготував список речей, які видають погану господиню.
Дзеркала
Відбитки пальців, плями і розводи відразу складають негативне враження про господиню дому. Адже, для жінки дзеркало — дуже важлива річ в інтер’єрі. Тому, воно завжди повинне бути чистим, інформує Ukr.Media.
Взуття
Коли гості заходять в будинок, в першу чергу в очі потрапляє взуття. Особливо, коли воно брудне або ж розкидане по передпокою. Навіть мегадорогі туфлі можуть зіпсувати атмосферу, якщо вони стоять посеред коридору.
Кухонні рушники та прихватки
Оскільки, зазвичай, жінка проводить досить багато часу на кухні, то це місце потрібно завжди тримати у чистоті. Це стосується і кухонних рушників, і прихваток, і фартуха. Не тримайте на кухні вицвілий, заплямований або дірявий текстиль. Навряд чи вам приємно користуватись такими речами, та і не варто розмножувати бактерії.
Посуд
Для того аби скласти хороше враження на гостей, гора брудного посуду на кухні нікуди не годиться. Вона не тільки візуально псує атмосферу в домі, але й може додати неприємного запаху від залишків їжі.
Кімнатні рослини
Напівзасохлі квіти, або розкидане сухе листя від вазона точно привернуть увагу гостей і складуть не найкраще враження про господиню. Такі речі варто регулярно прибирати та доглядати за квітами. Якщо ж часу на догляд у вас не вистачає, краще замінити живі квіти на штучні.
Залишки мила
Залишки мила у мильниці теж ознака недбайливої господині. Не варто їх колекціонувати, а краще одразу замінити на новий шматочок. А для більшої естетики, можна користуватись рідким милом та дозатором. Це не лише красиво, а й набагато зручніше.
Стопки журналів
У фільмах досить часто можна побачити купу журналів на столі, як частинку інтер’єру. Наразі такі елементи вже не актуальні, і навіть більше — виглядають вони дуже дешево, що теж вказує на якості поганої господині. Якщо ж ці журнали досить цінні та важливі для вас, краще тримати їх у закритій шафі.
Раніше, "Телеграф" писав які пʼять речей охарактеризують вас хорошу господиню.
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