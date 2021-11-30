Ці 10 звичок родом із СРСР видають бідну людину з головою

Від усіх цих речей потрібно якнайшвидше позбавлятися.

Багато звичок, які залишилися після епохи СРСР, з одного боку й непогані, адже часто допомагають економити та не витрачати зайвого. Але є одне "але": всі вони більше натякають на те, що ви бідна людина, навіть якщо це не так.

Білоруський блогер Максим Миронович написав у себе на сторінці у Facebook, які 10 радянських звичок вказують на бідну людину.

Які звички з СРСР видають у вас бідного

Штопати драні шкарпетки

З одного боку, "що ж тут такого?" — Економія навіть. Але людина з заштопаними шкарпетками більше асоціюється, як людина з низьким достатком.

Вічно ремонтувати взуття

Та сама ситуація. Так, в СРСР була злидні та дефіцит, тому люди викручувалися як могли, але зараз проблем із цим немає. Вибір взуття досить великий, і можна знайти пару на суму, яка вам підходить.

Раніше, лагодили навіть "убите" взуття

Ніколи не лікувати зуби

Напевно багато хто і зараз бояться стоматологів, а особливо люди "радянського загартування", адже за часів СРСР у принципі й не було нормальної стоматології. Але зараз уже нема чого боятися, сучасні технології роблять свою справу.

Купувати продукти "про запас"

Знову ж таки, наче нормальна звичка, в принципі певною мірою й економна. Але в СРСР так робили через дефіцит, а зараз таких проблем немає.

Не викидати старий одяг, мити підлогу майкою

Справді, навіщо купувати різні швабри або спеціальні мийні ганчірки, якщо є майка/футболка, яку давно не носиш. Якщо ви досі так робите, то негайно позбавляйтеся цієї звички та викинете цю бідну річ.

Найзатрепаніша і розтягнута майка часто переходила в розряд ганчір’я

Мати вдома пакет із пакетами

"Йдеш до магазину — візьми свій пакет" — правило, яким користується напевно більшість жителів пострадянських країн. Але це раніше добрі пакети були дефіцитними, а зараз із цим проблем немає.

Зберігати будинки банку старих ґудзиків

Знову ж таки, все це пов’язано з дефіцитом цього товару в СРСР. Якщо у вас раптом відвалитися ґудзик, ви знайдете масу магазинів, в яких продається різна фурнітура.

Колекціонувати скляні банки

У СРСР найпопулярнішим серед багатьох "хобі" було займатися "закатками". Свої солоні огірочки або варення це звичайно добре, але зараз вже набагато менше людей цим займається. Тому зберігати порожні банки нема за що.

Якщо ваша бабуся продовжує займатися закатками – віддайте банки їй

Доїдати старий хліб та всю їжу з тарілки

Це зараз, якщо ви щось не доїли, то можна і не доїдати, а от наші бабусі, які жили в часи голодів вас не зрозуміють. Тому на такому вихованні бабусь і з’являється ця звичка. Зараз із їжею таких проблем немає, тож і цю звичку — "на вихід".

Робити вічний ремонт

За часів СРСР практично всі ремонти робилися "своїми руками", оскільки найманих робітників практично не було. Але зараз щось із цим проблем немає. Найміть працівника, та не розтягуйте ремонт у своїй квартирі на рік.

Раніше "Телеграф" писав про список речей, що видають погану господиню.