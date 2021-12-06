"Радянські бабушники": топ-10 ознак квартири з духом СРСР (фото)
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Ставлення сучасників до інтер’єру радянських часів не можна назвати однозначним
Скільки після розпаду Радянського Союзу залишилося квартир, в яких життя, здається, зупинилося. У багатьох українських будинках досі можна бачити серванти, крісла, торшери періоду СРСР, які в одних викликають неприйняття, а у старшого покоління з "радянськими" звичками — ностальгічні почуття.
Як зазначає у своєму блозі на LiveJournal білорус Мирослав Мирович, в мережі подібним квартирам дали дуже точну назву — "бабушники". Адже саме в таких квартирах, найчастіше, і живуть люди похилого віку, які не в змозі щось змінити у себе вдома.
ТОП-10 радянських предметів інтер’єру, яких варто позбутися вже зараз
- Килим-пилозбірник та люстра на кілька ріжків.
- Полірований сервант, або "стінка", наповнена розписаним фаянсовим посудом та кришталем.
- Сервант, у якому, окрім "цінного" кришталю, також продовжують виставляти фотографії, пам’ятні картинки тощо.
- Старий радянський диван, який не володіє ні красою, ні зручністю.
- "М’які куточки" — набори м’яких меблів, що складаються з дивана та одного-двох крісел.
- "Стінка", яка розставлена не в ряд, а "розмазана" по всій кімнаті
- Лінолеум на підлозі, зелені штори під колір килима на вікнах
- Величезна і щільна "накидка" на диван, що є, по суті, килимом.
- Нормальних кухонних меблів у СРСР не було приблизно до 70-х років. Були тільки розрізнені комоди та шафи.
- Крива радянська плитка, дешева сантехніка, змішувач з білими або чорними пластмасовими кранами та гумовим шлангом душової лійки.
Крім цього, в таких радянських "бабушниках" дуже часто можна побачити тимчасовий та стилістичний розкид меблів, а у передпокої — холодильник.
Раніше "Телеграф" писав, яких звичок з СРСР потрібно позбутися в сучасному світі, щоб почати жити здоровим і багатим життям.