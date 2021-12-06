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"Радянські бабушники": топ-10 ознак квартири з духом СРСР (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Радянський стиль інтер’єру досі можна побачити у багатьох квартирах українців Новина оновлена 06 грудня 2021, 20:16
Радянський стиль інтер’єру досі можна побачити у багатьох квартирах українців

Ставлення сучасників до інтер’єру радянських часів не можна назвати однозначним

Скільки після розпаду Радянського Союзу залишилося квартир, в яких життя, здається, зупинилося. У багатьох українських будинках досі можна бачити серванти, крісла, торшери періоду СРСР, які в одних викликають неприйняття, а у старшого покоління з "радянськими" звичками — ностальгічні почуття.

Як зазначає у своєму блозі на LiveJournal білорус Мирослав Мирович, в мережі подібним квартирам дали дуже точну назву — "бабушники". Адже саме в таких квартирах, найчастіше, і живуть люди похилого віку, які не в змозі щось змінити у себе вдома.

ТОП-10 радянських предметів інтер’єру, яких варто позбутися вже зараз

  • Килим-пилозбірник та люстра на кілька ріжків.
  • Полірований сервант, або "стінка", наповнена розписаним фаянсовим посудом та кришталем.
  • Сервант, у якому, окрім "цінного" кришталю, також продовжують виставляти фотографії, пам’ятні картинки тощо.
  • Старий радянський диван, який не володіє ні красою, ні зручністю.
  • "М’які куточки" — набори м’яких меблів, що складаються з дивана та одного-двох крісел.
  • "Стінка", яка розставлена не в ряд, а "розмазана" по всій кімнаті
  • Лінолеум на підлозі, зелені штори під колір килима на вікнах
  • Величезна і щільна "накидка" на диван, що є, по суті, килимом.
  • Нормальних кухонних меблів у СРСР не було приблизно до 70-х років. Були тільки розрізнені комоди та шафи.
  • Крива радянська плитка, дешева сантехніка, змішувач з білими або чорними пластмасовими кранами та гумовим шлангом душової лійки.

Крім цього, в таких радянських "бабушниках" дуже часто можна побачити тимчасовий та стилістичний розкид меблів, а у передпокої — холодильник.

Раніше "Телеграф" писав, яких звичок з СРСР потрібно позбутися в сучасному світі, щоб почати жити здоровим і багатим життям.

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