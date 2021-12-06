Мегавкусные салаты на Новый год: чем удивить гостей и задобрить Тигра
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Украшением новогоднего стола обязательно станут салаты в виде тигра
До Нового года осталось меньше месяца и хозяйки уже активно ищут рецепты, которыми будут удивлять гостей. 2022-й – год Тигра и многие ищут, чем заменить классический "Оливье", а также тематические рецепты.
Кулинарный блогер Наталья Пархоменко предлагает украсить праздничный стол вкусными и красивыми салатами, которые наверняка оценят все родные и близкие.
Салат "Тигр"
Ингредиенты:
Основа для салата:
- 500 г. мякоти свинины;
- 250 г. ветчины;
- 1 свежий огурец;
- 2 яйца вареные вкрутую + 3 шт. яичных желтков;
- 150 г. сыра;
- зеленый лук;
- соль по вкусу;
- майонез.
Для украшения:
- 2 вареные моркови;
- белок от 3 вареных вкрутую яиц;
- 1 яичный желток;
- вяленый чернослив;
- майонез;
- сок свеклы;
- 10 шт. зубочисток.
Приготовление:
- Заранее отваренную свинину и ветчину нарезаем мелкими кубиками.
- Свежие огурцы нарезаем мелкими кубиками.
- С помощью специальной сеточки нарезаем яйца.
- Все перекладываем в глубокую миску.
- На крупной терке натираем сыр и добавляем в салат.
- Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль по вкусу, заправляем майонезом и все хорошо перемешиваем.
- Берем большое плоское блюдо, на котором майонезом рисуем контуры мордочки тигра.
- Выкладываем салат на тарелку и формируем голову тигра. В местах, где у тигра находятся глаза, нос и рот можно сделать выпуклости.
- Натертый на мелкой терке белок выкладываем на места, где у тигра должна быть белая шерсть.
- Натертую на мелкой терке морковку выкладываем на оранжевые места.
- Разминаем яичный желток с майонезом и с помощью кондитерского мешка формируем из смеси глаза.
- Смешиваем майонез со свекольным соком и рисуем этой смесью нос тигра.
- Нарезаем из вяленого чернослива полоски и выкладываем их по шаблону.
Видеорецепт:
Салат "Шкура Тигра"
Ингредиенты:
- 300 г. копченой курицы;
- 3 шт. вареного картофеля;
- 2 шт. соленых огурцов;
- 4 яиц вареных вкрутую;
- 3 вареные моркови;
- вяленый чернослив;
- майонез;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Нарезаем мелкими кубиками курицу и соленые огурцы.
- Тарелку, на которую будем выкладывать салат, немного смазываем майонезом.
- Натираем на средней терке картофель и выкладываем тонким слоем на тарелку, немного солим и покрываем майнезом.
- Выкладываем копченую курицу и покрываем майонезом.
- На курицу выкладываем соленые огурцы.
- На огурцы выкладываем потертые на крупной терке яйца и покрываем майонезом.
- Сверху выкладываем натертую на мелкой терке морковь.
- С помощью вяленого чернослива делаем полоски и аккуратно украшаем салат в виде шкуры тигра.
Видеорецепт:
Салат "Хищник"
Ингредиенты:
- 100 г. копченого куриного филе (я использовала фуршетное);
- 120 г. охотничьих колбасок;
- 150 г. ветчины;
- 1 большой красный сладкий перец;
- 0,5 головки красного лука;
- 200 г. помидоров черри;
- 125 г. сыра;
- соль по вкусу;
- майонез.
Приготовление:
- Ветчину и куриное филе нарезаем соломкой.
- Охотничьи колбаски нарезаем кружочками.
- Половину красного лука нарезаем тонкими полукольцами.
- Красный сладкий перец нарезаем не слишком длинной соломкой.
- Помидоры нарезаем дольками.
- Все ингредиенты перекладываем в глубокую миску и натираем сыр.
- Солим, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем все ингредиенты.
Видеорецепт:
Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.