Мегавкусные салаты на Новый год: чем удивить гостей и задобрить Тигра

Украшением новогоднего стола обязательно станут салаты в виде тигра

До Нового года осталось меньше месяца и хозяйки уже активно ищут рецепты, которыми будут удивлять гостей. 2022-й – год Тигра и многие ищут, чем заменить классический "Оливье", а также тематические рецепты.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко предлагает украсить праздничный стол вкусными и красивыми салатами, которые наверняка оценят все родные и близкие.

Салат "Тигр"

Салат "Тигр"

Ингредиенты:

Основа для салата:

500 г. мякоти свинины;

250 г. ветчины;

1 свежий огурец;

2 яйца вареные вкрутую + 3 шт. яичных желтков;

150 г. сыра;

зеленый лук;

соль по вкусу;

майонез.

Для украшения:

2 вареные моркови;

белок от 3 вареных вкрутую яиц;

1 яичный желток;

вяленый чернослив;

майонез;

сок свеклы;

10 шт. зубочисток.

Приготовление:

Заранее отваренную свинину и ветчину нарезаем мелкими кубиками. Свежие огурцы нарезаем мелкими кубиками. С помощью специальной сеточки нарезаем яйца. Все перекладываем в глубокую миску. На крупной терке натираем сыр и добавляем в салат. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль по вкусу, заправляем майонезом и все хорошо перемешиваем. Берем большое плоское блюдо, на котором майонезом рисуем контуры мордочки тигра. Выкладываем салат на тарелку и формируем голову тигра. В местах, где у тигра находятся глаза, нос и рот можно сделать выпуклости. Натертый на мелкой терке белок выкладываем на места, где у тигра должна быть белая шерсть. Натертую на мелкой терке морковку выкладываем на оранжевые места. Разминаем яичный желток с майонезом и с помощью кондитерского мешка формируем из смеси глаза. Смешиваем майонез со свекольным соком и рисуем этой смесью нос тигра. Нарезаем из вяленого чернослива полоски и выкладываем их по шаблону.

Видеорецепт:

Салат "Шкура Тигра"

Салат "Шкура Тигра"

Ингредиенты:

300 г. копченой курицы;

3 шт. вареного картофеля;

2 шт. соленых огурцов;

4 яиц вареных вкрутую;

3 вареные моркови;

вяленый чернослив;

майонез;

соль по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем мелкими кубиками курицу и соленые огурцы. Тарелку, на которую будем выкладывать салат, немного смазываем майонезом. Натираем на средней терке картофель и выкладываем тонким слоем на тарелку, немного солим и покрываем майнезом. Выкладываем копченую курицу и покрываем майонезом. На курицу выкладываем соленые огурцы. На огурцы выкладываем потертые на крупной терке яйца и покрываем майонезом. Сверху выкладываем натертую на мелкой терке морковь. С помощью вяленого чернослива делаем полоски и аккуратно украшаем салат в виде шкуры тигра.

Видеорецепт:

Салат "Хищник"

Салат "Хищник"

Ингредиенты:

100 г. копченого куриного филе (я использовала фуршетное);

120 г. охотничьих колбасок;

150 г. ветчины;

1 большой красный сладкий перец;

0,5 головки красного лука;

200 г. помидоров черри;

125 г. сыра;

соль по вкусу;

майонез.

Приготовление:

Ветчину и куриное филе нарезаем соломкой. Охотничьи колбаски нарезаем кружочками. Половину красного лука нарезаем тонкими полукольцами. Красный сладкий перец нарезаем не слишком длинной соломкой. Помидоры нарезаем дольками. Все ингредиенты перекладываем в глубокую миску и натираем сыр. Солим, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.