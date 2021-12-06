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Мегавкусные салаты на Новый год: чем удивить гостей и задобрить Тигра

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Лучшие рецепты салатов для новогоднего стола Новость обновлена 06 декабря 2021, 17:54
Лучшие рецепты салатов для новогоднего стола

Украшением новогоднего стола обязательно станут салаты в виде тигра

До Нового года осталось меньше месяца и хозяйки уже активно ищут рецепты, которыми будут удивлять гостей. 2022-й – год Тигра и многие ищут, чем заменить классический "Оливье", а также тематические рецепты.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко предлагает украсить праздничный стол вкусными и красивыми салатами, которые наверняка оценят все родные и близкие.

Салат "Тигр"

Салат "Тигр"
Салат "Тигр"

Ингредиенты:

Основа для салата:

  • 500 г. мякоти свинины;
  • 250 г. ветчины;
  • 1 свежий огурец;
  • 2 яйца вареные вкрутую + 3 шт. яичных желтков;
  • 150 г. сыра;
  • зеленый лук;
  • соль по вкусу;
  • майонез.

Для украшения:

  • 2 вареные моркови;
  • белок от 3 вареных вкрутую яиц;
  • 1 яичный желток;
  • вяленый чернослив;
  • майонез;
  • сок свеклы;
  • 10 шт. зубочисток.

Приготовление:

  1. Заранее отваренную свинину и ветчину нарезаем мелкими кубиками.
  2. Свежие огурцы нарезаем мелкими кубиками.
  3. С помощью специальной сеточки нарезаем яйца.
  4. Все перекладываем в глубокую миску.
  5. На крупной терке натираем сыр и добавляем в салат.
  6. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, соль по вкусу, заправляем майонезом и все хорошо перемешиваем.
  7. Берем большое плоское блюдо, на котором майонезом рисуем контуры мордочки тигра.
  8. Выкладываем салат на тарелку и формируем голову тигра. В местах, где у тигра находятся глаза, нос и рот можно сделать выпуклости.
  9. Натертый на мелкой терке белок выкладываем на места, где у тигра должна быть белая шерсть.
  10. Натертую на мелкой терке морковку выкладываем на оранжевые места.
  11. Разминаем яичный желток с майонезом и с помощью кондитерского мешка формируем из смеси глаза.
  12. Смешиваем майонез со свекольным соком и рисуем этой смесью нос тигра.
  13. Нарезаем из вяленого чернослива полоски и выкладываем их по шаблону.

Видеорецепт:

Салат "Шкура Тигра"

Салат "Шкура Тигра"
Салат "Шкура Тигра"

Ингредиенты:

  • 300 г. копченой курицы;
  • 3 шт. вареного картофеля;
  • 2 шт. соленых огурцов;
  • 4 яиц вареных вкрутую;
  • 3 вареные моркови;
  • вяленый чернослив;
  • майонез;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезаем мелкими кубиками курицу и соленые огурцы.
  2. Тарелку, на которую будем выкладывать салат, немного смазываем майонезом.
  3. Натираем на средней терке картофель и выкладываем тонким слоем на тарелку, немного солим и покрываем майнезом.
  4. Выкладываем копченую курицу и покрываем майонезом.
  5. На курицу выкладываем соленые огурцы.
  6. На огурцы выкладываем потертые на крупной терке яйца и покрываем майонезом.
  7. Сверху выкладываем натертую на мелкой терке морковь.
  8. С помощью вяленого чернослива делаем полоски и аккуратно украшаем салат в виде шкуры тигра.

Видеорецепт:

Салат "Хищник"

Салат "Хищник"
Салат "Хищник"

Ингредиенты:

  • 100 г. копченого куриного филе (я использовала фуршетное);
  • 120 г. охотничьих колбасок;
  • 150 г. ветчины;
  • 1 большой красный сладкий перец;
  • 0,5 головки красного лука;
  • 200 г. помидоров черри;
  • 125 г. сыра;
  • соль по вкусу;
  • майонез.

Приготовление:

  1. Ветчину и куриное филе нарезаем соломкой.
  2. Охотничьи колбаски нарезаем кружочками.
  3. Половину красного лука нарезаем тонкими полукольцами.
  4. Красный сладкий перец нарезаем не слишком длинной соломкой.
  5. Помидоры нарезаем дольками.
  6. Все ингредиенты перекладываем в глубокую миску и натираем сыр.
  7. Солим, заправляем небольшим количеством майонеза и хорошо перемешиваем все ингредиенты.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.

Теги:
#Рецепты #Салат #Тигр #Новый год
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