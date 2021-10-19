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Как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество: календарь выходных на праздники

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Календарь новогодних праздников 2022 Новость обновлена 19 октября 2021, 10:36
Календарь новогодних праздников 2022

Новогодние праздники подарят украинцам три дополнительных выходных.

Совсем скоро наступит волшебная зимняя пора, которая принесет с собой много праздников — День Святого Николая, Католическое Рождество, Новый Год, Рождество Христово. А что самое "приятное", особенно для людей рабочих, эти праздники несут с собой и выходные.

Как украинцы будут отдыхать на рождественские праздники

Открывает череду дополнительных выходных Католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Так, как праздник припадает в 2021 году на субботу, выходной переносится на понедельник 27 декабря, что значит, что мы будем отдыхать 3 дня подряд. 

Выходной переносится на понедельник 27 декабря
Выходной переносится на понедельник 27 декабря

Далее каждому рабочему украинцу "под елочку" Дед Мороз на Новый год принесет еще один дополнительный выходной 3 января, потому что праздник выпадает тоже на субботу. При этом отрабатывать нерабочий понедельник не нужно будет.

И завершает этот цикл — Рождество Христово 7 января. Праздник припадает на пятницу, и автоматически делает день выходным. Более того, рабочий день в четверг 6 января должен быть сокращенным. 

В январе 2022 года украинцев ждет два дополнительных выходных
В январе 2022 года украинцев ждет два дополнительных выходных

Календари церковных и государственных праздников на октябрь 2021 вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Рождество #Новый год #Рождественские праздники #Новогодние праздники #Рождество Христово #Праздники #Выходные #Выходные дни #Католическое Рождество #Православное Рождество
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