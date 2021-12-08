"Нищета и бедность": как выглядел новогодний стол в СССР (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Автор
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Советский стол по непонятной причине считают чуть ли не идеальным Новость обновлена 08 декабря 2021, 10:16
Советский стол по непонятной причине считают чуть ли не идеальным

В Советском Союзе подготовка к Новому году начиналась еще с лета.

На календаре декабрь и весь мир понемногу начинает окунаться в волшебную новогоднюю атмосферу. В магазинах уже появились новогодние украшения, на главных площадях городов начинают устанавливать праздничные ели, а хозяйки уже во всю составляют новогоднее меню и списки покупок. 

Белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге на LiveJournal рассказал, что в Советском Союзе подготовка к Новому году начиналась чуть ли не с лета, но новогодний стол был очень бедным и убогим. Почему так, давайте разбираться. 

Новогодний стол в СССР

Первое, что хочется отметить, это качество еды — оно было, мягко говоря, не очень. Икра, которая была куплена "по блату", банка зеленого горошка, которая пылилась на антресолях с лета, и дешевый советский алкоголь — вот и все изыски новогоднего стола в Союзе. 

В сети можно увидеть красочную картинку, на которой изображен типичный советский новогодний стол — таким, каким он был на самом деле. Заметьте, а что же на нем есть? 

  1. Мелкие апельсины, купленные по блату либо в длиннющей очереди. 
  2. Заветренная грудинка, ведь других, нормальных мясопродуктов в СССР попросту не было. 
  3. Салат "Оливье", популярность которого объясняется тем, что его очень просто готовить из доступных продуктов: картошки, морковки и свеклы. Плюс туда добавляли вареную колбасу, зеленый горошек с антресоли и майонез.  
  4. Красная икра, которая больше всего куплена еще летом, и спрятана со словами "не трогай, это на Новый год". 
  5. Дешёвый советский алкоголь — водка "Русская" и "Советское шампанское", которое являло собой "газированную бурду".
Красивая картинка, но заметьте, кроме этих 5 "блюд" на столах ничего больше не было.
Красивая картинка, но заметьте, кроме этих 5 "блюд" на столах ничего больше не было.

Реальный советский новогодний стол 

Максим Мирович также показал и фото новогоднего стола, которое было сделано за год до распада СССР. Его опубликовал Александр Удальцов у себя в твиттере, отметив, что "всё на столе приобретено по блату или куплено в поездках в столицы. Ничего, кроме хлеба из соседнего магазина".

Что же есть на этом новогоднем столе? 

  • То самое "советское шампанское".
  • Бутылка грузинского коньяка "Греми", который в СССР считался хорошим.
  • Бутылка венгерского ликера "Рубин" крепостью в 25%, который также считался элитным напитком, и достать его можно было только "по блату". 
  • Еще одно игристое вино, вероятно, производства венгерского Соцлагеря. 
  • Коробку конфет Gracia — набор конфет, который тогда ценился на вес золота.
  • Банка растворимого кофе Nescafe — показатель достатка и зажиточности.
  • Ну и несколько апельсинов, парочка пирожных и нарезанный хлеб. 
Вот так на самом деле выглядел советский новогодний стол — бедно, скудно и убого.
Вот так на самом деле выглядел советский новогодний стол — бедно, скудно и убого.

Как выглядел сам стол

Наверняка у кого-то еще сохранился этот раритетный стол-книга, который хранился в основном на балконе или за шкафом. В "большую" комнату в хрущевке, которую называли "залом", вытаскивали этот стол-книгу и раскладывали его на полкомнаты.

Стол-книгу обычно вытаскивали на Новый год, что было частью советского новогоднего ритуала
Стол-книгу обычно вытаскивали на Новый год, что было частью советского новогоднего ритуала

И несмотря на все это многие продолжают ностальгировать по СССР, однако не понятно почему. 

Ранее "Телеграф" писал о самых распространенных "дизайнах" квартир, от которых так и веет Советским Союзом. Чтобы избавиться от "духа СССР", необходимо срочно выбросить эти 10 советских предметов интерьера.

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#СССР #Новый год
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