Еда, которой на самом деле не было в СССР

В перечень вошли продукты, которые для современных людей сейчас привычны

Некоторое представители старшего поколения до сих пор рассказывают о чувстве защищенности и вере в свое завтрашнее "светлое будущее" в СССР. Реальность же была совсем иной, и привычки, связанные с пищевым поведением, которые уже сейчас перенимают молодые украинцы, можно считать бессмысленными и опасными в современном мире.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, каких продуктов питания не было в СССР. Добавим, что простым гражданам некоторые из них стали доступны только после развала Советского Союза.

По словам белорусского блогера Максима Мировича на LiveJournal, такие товары как шоколад, кофе, сладости (и даже пиво), не производились вовсе и не были доступны для 95% населения.

Продукты, которых не существовало в СССР

Шоколад

Как пишет блогер, нормального шоколада в СССР не было в принципе. В 80-е "сладкая плитка" была невероятным дефицитом. Но был его заменитель, который не содержал натурального какао, который является самым главным ингредиентом шоколада, а по вкусу плитка напоминала пластилин с ванилью.

Морепродукты

Тогда, как во всех развитых странах в ХХ веке на прилавках магазинов уже были свежие и замороженные морепродукты, в СССР этого не было, да еще и с учетом того, сколько морей омывало государство. Что-то действительно морское можно было ухватить в портовых городах, но в остальную часть страны иногда попадали консервированные крабы, химические крабовые палочки и противные водоросли, типа морской капусты.

Нормальный сыр

В СССР был сыр, но номинальный. По словам Мировича, такие сыры с названиями "Российский" и "Пошехонский" воняли грязными портянками и аппетита точно не вызывала.

Вино и пиво

Найти хорошее пиво было нереально, так как традиции пивоварения были уничтожены в послереволюционные годы. Для "трудящихся масс" варили бурду, а дешевый шмурдяк назывался вином.

Овощи и фрукты

В магазинах с овощами дела так же были плохи. Несмотря на пропаганду "засеянных полей", за нормальное хранение и перевозку продуктов никто особо не напрягался. К покупателю продукт поступал гнилым и негодным к употреблению.

Невероятной диковинкой в Советском Союзе были бананы, апельсины и даже простые персики. Обычно к таким фруктам выстраивались километровые очереди один раз в году — к празднованию Нового года.

Нормальные полуфабрикаты

Овощей быстрого приготовления, какого-нибудь нарезанного гуляша, котлет не было. В лучшем случае, простые трудяги могли себе позволить замороженные или консервированные, которые производились в странах соцлагеря (Болгарии, Польше).

Сладости, нормальные консервы, кофе

Всевозможные виды конфет, печенья, нормальные консервы и кофе можно было достать только в развитых странах. Все эти продукты появились только после развала Советского Союза.

Ранее "Телеграф" публиковал фотографии, которые в Советском Союзе считались слишком откровенными и пошлыми.