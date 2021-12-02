Їжа, якої насправді не було в СРСР

До переліку увійшли продукти, які для сучасних людей зараз звичні

Деяке представники старшого покоління досі розповідають про почуття захищеності та віри у своє завтрашнє "світле майбутнє" в СРСР. Реальність же була зовсім іншою, і звички, пов’язані з харчовою поведінкою, які вже зараз переймають молоді українці, можна вважати безглуздими та небезпечними у сучасному світі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яких продуктів не було у СРСР. Додамо, що простим громадянам деякі з них стали доступними лише після розвалу Радянського Союзу.

За словами білоруського блогера Максима Мировича на LiveJournal, такі товари як шоколад, кава, солодощі (і навіть пиво), не вироблялися зовсім і не були доступні для 95% населення.

Продукти, яких не існувало в СРСР

Шоколад

Як пише блогер, нормального шоколаду в СРСР не було в принципі. У 80-ті "солодка плитка" була неймовірним дефіцитом. Але був його замінник, який не містив натурального какао, який є найголовнішим інгредієнтом шоколаду, а на смак плитка нагадувала пластилін з ваніллю.

Морепродукти

Тоді, як у всіх розвинених країнах у ХХ столітті на прилавках магазинів вже були свіжі та заморожені морепродукти, в СРСР цього не було, та ще й з огляду на те, скільки морів омивало державу. Щось справді морське можна було вхопити у портових містах, але в решту країни іноді потрапляли консервовані краби, хімічні крабові палички та гидкі водорості, типу морської капусти.

Нормальний сир

У СРСР був сир, але номінальний. За словами Мировича, такі сири з назвами "Російський" і "Пошехонський" смерділи грязними онучами і апетиту точно не викликали.

Вино та пиво

Знайти хороше пиво було неможливо, оскільки традиції пивоваріння було знищено у післяреволюційні роки. Для "трудящих мас" варили бурду, а дешевий шмурдяк називався вином.

Овочі та фрукти

У магазинах з овочами справи були погані. Незважаючи на пропаганду "засіяних полів", за нормальне зберігання та перевезення продуктів ніхто особливо не напружувався. До покупця продукт надходив гнилим і непридатним до вживання.

Неймовірною дивиною у Радянському Союзі були банани, апельсини і навіть прості персики. Зазвичай до таких фруктів вишиковувалися кілометрові черги раз на рік — до святкування Нового року.

Нормальні напівфабрикати

Овочів швидкого приготування, якогось нарізаного гуляшу, котлет не було. У кращому разі, прості трудяги могли собі дозволити заморожені чи консервовані, які вироблялися в країнах соцтабору (Болгарії, Польщі).

Солодощі, нормальні консерви, кава

Різні види цукерок, печива, нормальні консерви та каву можна було дістати лише в розвинених країнах. Всі ці продукти зʼявились лише після розвалу Радянського Союзу.

Раніше "Телеграф" публікував фотографії, які в Радянському Союзі вважалися надто відвертими та вульгарними.