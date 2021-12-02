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Їжа, якої насправді не було в СРСР

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Такі продукти харчування, як шоколад та кава, могли дозволити лише представники радянської влади Новина оновлена 02 грудня 2021, 15:13
Такі продукти харчування, як шоколад та кава, могли дозволити лише представники радянської влади

До переліку увійшли продукти, які для сучасних людей зараз звичні

Деяке представники старшого покоління досі розповідають про почуття захищеності та віри у своє завтрашнє "світле майбутнє" в СРСР. Реальність же була зовсім іншою, і звички, пов’язані з харчовою поведінкою, які вже зараз переймають молоді українці, можна вважати безглуздими та небезпечними у сучасному світі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яких продуктів не було у СРСР. Додамо, що простим громадянам деякі з них стали доступними лише після розвалу Радянського Союзу.

За словами білоруського блогера Максима Мировича на LiveJournal, такі товари як шоколад, кава, солодощі (і навіть пиво), не вироблялися зовсім і не були доступні для 95% населення.

Продукти, яких не існувало в СРСР

  • Шоколад

Як пише блогер, нормального шоколаду в СРСР не було в принципі. У 80-ті "солодка плитка" була неймовірним дефіцитом. Але був його замінник, який не містив натурального какао, який є найголовнішим інгредієнтом шоколаду, а на смак плитка нагадувала пластилін з ваніллю.

  • Морепродукти

Тоді, як у всіх розвинених країнах у ХХ столітті на прилавках магазинів вже були свіжі та заморожені морепродукти, в СРСР цього не було, та ще й з огляду на те, скільки морів омивало державу. Щось справді морське можна було вхопити у портових містах, але в решту країни іноді потрапляли консервовані краби, хімічні крабові палички та гидкі водорості, типу морської капусти.

  • Нормальний сир

У СРСР був сир, але номінальний. За словами Мировича, такі сири з назвами "Російський" і "Пошехонський" смерділи грязними онучами і апетиту точно не викликали.

  • Вино та пиво

Знайти хороше пиво було неможливо, оскільки традиції пивоваріння було знищено у післяреволюційні роки. Для "трудящих мас" варили бурду, а дешевий шмурдяк називався вином.

  • Овочі та фрукти

У магазинах з овочами справи були погані. Незважаючи на пропаганду "засіяних полів", за нормальне зберігання та перевезення продуктів ніхто особливо не напружувався. До покупця продукт надходив гнилим і непридатним до вживання.

Неймовірною дивиною у Радянському Союзі були банани, апельсини і навіть прості персики. Зазвичай до таких фруктів вишиковувалися кілометрові черги раз на рік — до святкування Нового року.

  • Нормальні напівфабрикати

Овочів швидкого приготування, якогось нарізаного гуляшу, котлет не було. У кращому разі, прості трудяги могли собі дозволити заморожені чи консервовані, які вироблялися в країнах соцтабору (Болгарії, Польщі).

  • Солодощі, нормальні консерви, кава

Різні види цукерок, печива, нормальні консерви та каву можна було дістати лише в розвинених країнах. Всі ці продукти зʼявились лише після розвалу Радянського Союзу.

Раніше "Телеграф" публікував фотографії, які в Радянському Союзі вважалися надто відвертими та вульгарними.

Теги:
#Продукти харчування #Їжа #СРСР
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