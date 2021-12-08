Злидні та бідність: як виглядав новорічний стіл у СРСР (фото)

У Радянському Союзі підготовка до Нового року розпочиналася ще з літа.

На календарі грудень і світ потроху починає занурюватися в чарівну новорічну атмосферу. У магазинах вже з’явилися новорічні прикраси, на головних площах міст починають встановлювати святкові ялинки, а господині вже складають новорічне меню та списки покупок.

Білоруський блогер Максим Мирович у своєму блозі на LiveJournal розповів, що в Радянському Союзі підготовка до Нового року починалася мало не з літа, але новорічний стіл був дуже бідним та убогим. Чому так, розбираймося.

Новорічний стіл у СРСР

Перше, що хочеться відзначити, це якість їжі — вона була, м’яко кажучи, не дуже. Ікра, яка була куплена "по блату", банку зеленого горошку, що припадала пилом на антресолях з літа, і дешевий радянський алкоголь — ось і вся вишуканість новорічного столу в Союзі.

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У мережі можна побачити яскраву картинку, на якій зображено типовий радянський новорічний стіл — таким, яким він був насправді. Зверніть увагу, а що ж на ньому є?

Дрібні апельсини, куплені по блату або з довжелезної черги. Завітряна груднинка, адже інших нормальних м’ясопродуктів у СРСР просто не було. Салат "Олів’є", популярність якого пояснюється тим, що його дуже просто готувати з доступних продуктів: картоплі, моркви та буряків. Плюс туди додавали варену ковбасу, зелений горошок з антресолі та майонез. Червона ікра, яка була куплена ще влітку, та захована зі словами "не чіпай, це на Новий рік". Дешевий радянський алкоголь — горілка "Російська" та "Радянське шампанське", яке являло собою "газовану бурду".

Гарна картинка, але зауважте, окрім цих 5 "страв" на столах нічого більше не було.

Реальний радянський новорічний стіл

Максим Мирович також показав фото новорічного столу, яке було зроблено за рік до розпаду СРСР. Його опублікував Олександр Удальцов у себе в твіттері, зазначивши, що "все на столі придбано по блату або куплено у поїздках до столиці. Нічого, крім хліба із сусідньої крамниці".

Що ж є на цьому новорічному столі?

Те саме "радянське шампанське".

Пляшка грузинського коньяку "Гремі", який у СРСР вважався хорошим.

Пляшка угорського лікеру "Рубін" міцністю 25%, який також вважався елітним напоєм, і дістати його можна було тільки "по блату".

Ще одне ігристе вино, ймовірно, виробництва угорського Соцтабору.

Коробка цукерок Gracia – набір, який тоді цінувався на вагу золота.

Банку розчинної кави Nescafe — показник достатку та заможності.

Ну і кілька апельсинів, парочка тістечок та нарізаний хліб.

Отак насправді виглядав радянський новорічний стіл — бідно і убого.

Як виглядав сам стіл

Напевно, у когось ще зберігся цей раритетний стіл-книга, який зберігався в основному на балконі або за шафою. У "велику" кімнату в хрущовці, яку називали "залом", витягували цей стіл-книгу та розкладали його на пів кімнати.

Стіл-книгу зазвичай витягували на Новий рік, що було частиною радянського новорічного ритуалу

І попри все це багато хто продовжує ностальгувати за СРСР, однак не зрозуміло чому.

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