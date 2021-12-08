Злидні та бідність: як виглядав новорічний стіл у СРСР (фото)
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У Радянському Союзі підготовка до Нового року розпочиналася ще з літа.
На календарі грудень і світ потроху починає занурюватися в чарівну новорічну атмосферу. У магазинах вже з’явилися новорічні прикраси, на головних площах міст починають встановлювати святкові ялинки, а господині вже складають новорічне меню та списки покупок.
Білоруський блогер Максим Мирович у своєму блозі на LiveJournal розповів, що в Радянському Союзі підготовка до Нового року починалася мало не з літа, але новорічний стіл був дуже бідним та убогим. Чому так, розбираймося.
Новорічний стіл у СРСР
Перше, що хочеться відзначити, це якість їжі — вона була, м’яко кажучи, не дуже. Ікра, яка була куплена "по блату", банку зеленого горошку, що припадала пилом на антресолях з літа, і дешевий радянський алкоголь — ось і вся вишуканість новорічного столу в Союзі.
У мережі можна побачити яскраву картинку, на якій зображено типовий радянський новорічний стіл — таким, яким він був насправді. Зверніть увагу, а що ж на ньому є?
- Дрібні апельсини, куплені по блату або з довжелезної черги.
- Завітряна груднинка, адже інших нормальних м’ясопродуктів у СРСР просто не було.
- Салат "Олів’є", популярність якого пояснюється тим, що його дуже просто готувати з доступних продуктів: картоплі, моркви та буряків. Плюс туди додавали варену ковбасу, зелений горошок з антресолі та майонез.
- Червона ікра, яка була куплена ще влітку, та захована зі словами "не чіпай, це на Новий рік".
- Дешевий радянський алкоголь — горілка "Російська" та "Радянське шампанське", яке являло собою "газовану бурду".
Реальний радянський новорічний стіл
Максим Мирович також показав фото новорічного столу, яке було зроблено за рік до розпаду СРСР. Його опублікував Олександр Удальцов у себе в твіттері, зазначивши, що "все на столі придбано по блату або куплено у поїздках до столиці. Нічого, крім хліба із сусідньої крамниці".
Що ж є на цьому новорічному столі?
- Те саме "радянське шампанське".
- Пляшка грузинського коньяку "Гремі", який у СРСР вважався хорошим.
- Пляшка угорського лікеру "Рубін" міцністю 25%, який також вважався елітним напоєм, і дістати його можна було тільки "по блату".
- Ще одне ігристе вино, ймовірно, виробництва угорського Соцтабору.
- Коробка цукерок Gracia – набір, який тоді цінувався на вагу золота.
- Банку розчинної кави Nescafe — показник достатку та заможності.
- Ну і кілька апельсинів, парочка тістечок та нарізаний хліб.
Як виглядав сам стіл
Напевно, у когось ще зберігся цей раритетний стіл-книга, який зберігався в основному на балконі або за шафою. У "велику" кімнату в хрущовці, яку називали "залом", витягували цей стіл-книгу та розкладали його на пів кімнати.
І попри все це багато хто продовжує ностальгувати за СРСР, однак не зрозуміло чому.
Раніше "Телеграф" писав про найпоширеніші "дизайни" квартир, від яких так і віє Радянським Союзом. Щоб позбавитися "духу СРСР", необхідно терміново викинути ці 10 радянських предметів інтер’єру.
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