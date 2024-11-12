Народилася в Україні, але похована у Москві. Як виглядає могила харків'янки Людмили Гурченко
15 років тому не стало легендарної актриси
Цього понеділка, 30 березня, відзначаються роковини від дня смерті зірки "Карнавальної ночі", актриси театру та кіно Людмили Марківни Гурченко. Її не стало на 76-му році життя.
Людмила Гурченко народилася 1935 року, має українське походження, але практично все свідоме життя прожила у Росії. Проте любов до своєї батьківщини в артистки нікуди не зникла.
За рік до смерті Гурченко розповіла в інтерв’ю unian, що її "єдина і справжня батьківщина – Україна". Українська дизайнерка Ольга Навроцька в розмові з журналісткою Аліною Доротюк зізналася, що під час співпраці з Людмилою Марківною та відмовляла стилістку переїжджати до РФ.
"Вона пояснювала тоді: "У жодному разі не переїжджай. Ніколи не роби цього. Ти розумієш, у Києві у тебе своя атмосфера, друзі. Київ – це надихаюче місто, що підтримує. Москва тебе затопче", – казала Гурченко.
Де похована і як зараз виглядає могила Людмили Гурченко
Померла актриса через серцеву недостатність 30 березня 2011 року в Москві, а похорон відбувся 2 квітня. Відповідно до заповіту Гурченко, церковного відспівування не було, а громадська панахида не проводилася через брак часу. Після прощання з шанувальниками Людмилу Гурченко, в оточенні близьких родичів, поховали на Новодівичому цвинтарі поряд з Олегом Янковським та В’ячеславом Тихоновим.
На могилі актриси височить пам’ятник, виконаний із білого мармуру та рідкісного чорного граніту, який видобувається виключно у Зімбабве. На створення монумента знадобилося понад рік.
На звороті пам’ятника висічені слова покійної: "Я живу і працюю для вас. Коли я виходжу на сцену і чую ваші оплески — це для мене як зліт у небо, як помах крил".
