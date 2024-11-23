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Як сьогодні виглядає могила легенди шансоньє Віллі Токарєва, яку не могли знайти цілих 5 років (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Віллі Токарєв — відомий російський виконавець шансону Новина оновлена 23 листопада 2024, 16:57
Віллі Токарєв — відомий російський виконавець шансону. Фото instagram.com

Співак дуже любив український Львів, але у 2016 році відвідав вкрадений РФ Крим

Відомий російський виконавець, легендарний шансоньє Віллі Токарєв помер у віці 84 років. Музиканта не стало 4 серпня 2019-го, але його могилу було складно знайти протягом п’яти років.

Співак освідчувався у любові українському Львову, проте у 2016 році обурив українських шанувальників поїздкою до анексованого Росією Криму. "Телеграф" розповідає, що відомо про Віллі Токарєва, від чого помер, де похований і як виглядає могила шансоньє зараз.

Що відомо про Віллі Токарєва

Народився 11 листопада 1934 року на хуторі Чернишів, що у Шовгеновському районі Адигейської автономної області Північно-Кавказького краю РРФСР (нині Республіка Адигея, РФ). Закінчив музичне училище за Ленінградської консерваторії імені Римського-Корсакова за спеціальністю контрабас. Пізніше приєднався до ансамблю "Дружба", де виступав разом зі співачкою Едітою П’єхою. Зіткнувшись із гоніннями на джаз у молодості, Токарєв переїхав до Мурманська і почав виконувати свої власні пісні.

Едіта П’єха Віллі Токарєв
Едіта П’єха та Віллі Токарєв

У 40 років (1974) Віллі емігрував до США, де працював різноробом, листоношею і таксистом, а потім зайнявся співом. У 1979 році він випустив свій перший альбом під назвою "А жизнь — она всегда прекрасна" ("А життя — воно завжди прекрасне"), а в 1981 році — "В шумном балагане" ("У галасливому балагані"), що приніс Віллі популярність серед російськомовної емігрантської аудиторії. У 1990-х музикант перебрався до Москви та заснував там свою студію звукозапису.

віллі токарєв

Віллі Токарєв, Україна і поїздка до Криму

Співак любив Україну, особливо шансоньє вражав Львів. "Львів я завжди любив. Тут дуже привітні люди, шалено красиві жінки. Сподіваюся, вдасться побродити містом досхочу. А знаєте, у мене навіть є пісня Нафтуся (мінеральна лікувальна вода — ред.), яку я присвятив трускавецькому курорту. Я її співаю у всьому світі, закликаючи людей приїжджати в Україну за здоров'ям та силою", — сказав одного разу Віллі Токарєв.

віллі токарєв у дмитра гордона

Однак у 2016 році виконавець шансону незаконно відвідав анексований РФ Крим. Наступного року Токарєв виправдовувався, що заспівав там "всього одну пісню". "У мене того року скасували концерт у Києві. Квитки вже були продані. Приводом стало те, що до цього я заспівав у Ялті одну пісню — Бутылочка хорошего вина (Пляшечка гарного вина) — на запрошення швейцарської фірми, яка відкривала у Криму винний бізнес", — говорив співак.

Чому помер Віллі Токарєв і як зараз виглядає його могила

Цього року артистові виповнилося б 90. 2019 року у чоловіка діагностували останню стадію раку простати. Він помер 4 серпня і був похований на Калитниківському цвинтарі у Москві.

Знайти могилу артиста було дуже важко. З моменту смерті шансоньє минуло понад п’ять років, але пам’ятник досі не було встановлено.

Могила Віллі Токарєва
Могила Віллі Токарєва раніше

10 жовтня 2024 року на могилі Токарєва була встановлена тритонна гранітна стела з вигравіруваним на ній натільним хрестом та підписом музиканта. За останні роки реалізувати ідею вдови Токарєва, Юлії, було непросто: для транспортування та встановлення пам’ятника потрібно було вжити серйозних технічних заходів.

пам’ятник Віллі Токарєва
Пам’ятник Віллі Токарєву зараз
Могила Віллі Токарєва

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#Львів #Крим #Могила #Шансон #Віллі Токарєв