Як сьогодні виглядає могила легенди шансоньє Віллі Токарєва, яку не могли знайти цілих 5 років (фото)

Співак дуже любив український Львів, але у 2016 році відвідав вкрадений РФ Крим

Відомий російський виконавець, легендарний шансоньє Віллі Токарєв помер у віці 84 років. Музиканта не стало 4 серпня 2019-го, але його могилу було складно знайти протягом п’яти років.

Співак освідчувався у любові українському Львову, проте у 2016 році обурив українських шанувальників поїздкою до анексованого Росією Криму. "Телеграф" розповідає, що відомо про Віллі Токарєва, від чого помер, де похований і як виглядає могила шансоньє зараз.

Що відомо про Віллі Токарєва

Народився 11 листопада 1934 року на хуторі Чернишів, що у Шовгеновському районі Адигейської автономної області Північно-Кавказького краю РРФСР (нині Республіка Адигея, РФ). Закінчив музичне училище за Ленінградської консерваторії імені Римського-Корсакова за спеціальністю контрабас. Пізніше приєднався до ансамблю "Дружба", де виступав разом зі співачкою Едітою П’єхою. Зіткнувшись із гоніннями на джаз у молодості, Токарєв переїхав до Мурманська і почав виконувати свої власні пісні.

Едіта П’єха та Віллі Токарєв

У 40 років (1974) Віллі емігрував до США, де працював різноробом, листоношею і таксистом, а потім зайнявся співом. У 1979 році він випустив свій перший альбом під назвою "А жизнь — она всегда прекрасна" ("А життя — воно завжди прекрасне"), а в 1981 році — "В шумном балагане" ("У галасливому балагані"), що приніс Віллі популярність серед російськомовної емігрантської аудиторії. У 1990-х музикант перебрався до Москви та заснував там свою студію звукозапису.

Віллі Токарєв, Україна і поїздка до Криму

Співак любив Україну, особливо шансоньє вражав Львів. "Львів я завжди любив. Тут дуже привітні люди, шалено красиві жінки. Сподіваюся, вдасться побродити містом досхочу. А знаєте, у мене навіть є пісня Нафтуся (мінеральна лікувальна вода — ред.), яку я присвятив трускавецькому курорту. Я її співаю у всьому світі, закликаючи людей приїжджати в Україну за здоров'ям та силою", — сказав одного разу Віллі Токарєв.

Однак у 2016 році виконавець шансону незаконно відвідав анексований РФ Крим. Наступного року Токарєв виправдовувався, що заспівав там "всього одну пісню". "У мене того року скасували концерт у Києві. Квитки вже були продані. Приводом стало те, що до цього я заспівав у Ялті одну пісню — Бутылочка хорошего вина (Пляшечка гарного вина) — на запрошення швейцарської фірми, яка відкривала у Криму винний бізнес", — говорив співак.

Чому помер Віллі Токарєв і як зараз виглядає його могила

Цього року артистові виповнилося б 90. 2019 року у чоловіка діагностували останню стадію раку простати. Він помер 4 серпня і був похований на Калитниківському цвинтарі у Москві.

Знайти могилу артиста було дуже важко. З моменту смерті шансоньє минуло понад п’ять років, але пам’ятник досі не було встановлено.

Могила Віллі Токарєва раніше

10 жовтня 2024 року на могилі Токарєва була встановлена тритонна гранітна стела з вигравіруваним на ній натільним хрестом та підписом музиканта. За останні роки реалізувати ідею вдови Токарєва, Юлії, було непросто: для транспортування та встановлення пам’ятника потрібно було вжити серйозних технічних заходів.

Пам’ятник Віллі Токарєву зараз

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