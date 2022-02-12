Байден слідом за Макроном зателефонував Путіну через Україну: що відомо

Розмова тривала понад годину.

Президент США Джо Байден, слідом за своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це пише AP.

За даними Білого дому, розмова тривала трохи понад годину і завершилася о 19:06 за київським часом. Основною темою розмови була деескалація напруження навколо України.

Інших офіційних коментарів пресслужби Байдена та Путіна наразі не привели.

Крім того, в той самий час розмови також провели глави зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.

Зокрема, глава Держдепу США Ентоні Блінкен зазначив, що необхідно знайти дипломатичне рішення, але для цього Росія повинна знизити напругу в регіоні та повернутися до діалогу.

"Держсекретар підкреслив, що продовження агресії стосовно Києва з боку Кремля призведе до рішучої відповіді з боку США та союзників", — йдеться у повідомленні Держдепу.

Видання Reuters з посиланням на джерела в Держдепі пізніше повідомило, що глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив те, що його країна не має наміру розпочинати вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, на тлі зростання загрози військового вторгнення, близько 30 країн уже дали своїм громадянам рекомендацію покинути Україну або ж триматися якомога далі від східної частини країни. Крім того, з’явилася інформація, що деякі авіакомпанії скасовують свої рейси до Києва до моменту, коли ситуація стане більш прогнозованою.