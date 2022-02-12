Укр

Ответ будет быстрый: Байден осадил Путина из-за Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Джо Байден и Владимир Путин Новость обновлена 12 февраля 2022, 20:13
Джо Байден и Владимир Путин

Разговор длился более часа.

Президент США Джо Байден, вслед за своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным Белого дома разговор длился немногим более часа и завершилась в 19:06 по киевскому времени. Основной темой разговора была деэскалация напряжения вокруг Украины.

Также Байден "ясно дал понять", что в случае начала полномасштабного вторжения, США и союзники в тот же момент решительно отреагируют и заставят Россию заплатить серьезную цену.

Он также предупредил о том, что военные действия приведут к массовым человеческим страданиям и ослабят авторитет России. При этом он отметил, что хоть США и партнеры рассчитывают на дипломатическое решение конфликта, но они готовы и "к другим сценариям".

Кроме того, в это же время разговоры также провели главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

В частности глава Госдепа США Энтони Блинкен указал, что необходимо найти дипломатическое решение, но для этого Россия должна снизить напряжение в регионе и вернуться к диалогу.

"Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии по отношению к Киеву со стороны Кремля приведет к решительному ответу со стороны США и союзников", — говорится в сообщении Госдепа.

Издание Reuters со ссылкой на источники в Госдепе позже сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил то, что его страна не намерена начинать вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, на фоне растущей угрозы военного вторжения, около 30 стран уже дали своим гражданам рекомендацию покинуть Украину или же держаться подальше от восточной части страны. Кроме того, появилась информация, что некоторые авиакомпании отменяют свои рейсы в Киев до момента, когда ситуация станет более прогнозируемой.

Теги:
#Украина #США #Россия #Владимир Путин #Джо Байден
Джо Байден и Владимир Путин
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