Макрон позвонил Путину и почти два часа обсуждал с ним Украину

Глава Кремля в субботу также переговорит с президентом США Джо Байденом.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел длинный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным относительно угрозы военного вторжения в Украину.

Об этом сообщил французский телеканал Europe 1 со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В сообщении указано, что Макрон позвонил Путину в попытке снизить напряжение на границе России и Украины. Разговор начался в 12:30 по парижскому времени (13:30 по Киеву) и длился 1 час и 40 минут.

О деталях их разговора не сообщается, однако известно, что Путину позже в субботу позвонит и президент США Джо Байден.

Сам Макрон тоже после этого собирается поговорить с Байденом, кроме того он хочет позвонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу

Стоит напомнить, что 7 февраля Макрон прилетал в Москву, чтобы лично поговорить с Путиным. По сообщениям источников, знакомых с ходом их разговора, французскому президенту якобы удалось убедить главу Кремля не нападать на Украину.

Однако после этого в западных СМИ появилась информация, что в Макрон якобы предложил закрепить за Украиной нейтральный статус и тем самым не позволить ей вступить в НАТО.

На следующий день президент Франции прибыл в Киев, где провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, где заявил, что Путин ему пообещал не нападать на Украину.