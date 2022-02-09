Укр

Макрон предложил Путину то, на что Запад не давал добро: СМИ узнали детали

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Эммануэль Макрон и Владимир Путин Новость обновлена 09 февраля 2022, 14:11
Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Британия обеспокоена "личными обещаниями" Эммануэля Макрона Владимиру Путину.

Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил ему некоторые предложения, которые перед этим не были согласованы с НАТО.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Одной из инициатив французского лидера было предложение закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в Североатлантический альянс.

Как сообщает источник издания в британском правительстве, там считают, что Макрон занимается своими делами и вышел за рамки позиции НАТО.

Кроме того, следует отметить, что идеи Макрона ранее не были одобрены союзниками Парижа и НАТО. По данным газеты, глава Франции перед встречей с Путиным не проконсультировался с партнерами Альянса, фактически перечеркнул все возможные соглашения.

Напомним, встреча двух лидеров состоялась 7 февраля в Кремле, после чего последовал приезд Макрона в Киев. В ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, Макрон рассказал, что Путин пообещал не инициировать вторжение в Украину.

После переговоров в Москве и Киеве Макрон намерен пообщаться с главой Белого дома Джо Байденом.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Эмманюэль Макрон
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