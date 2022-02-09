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Макрон запропонував Путіну те, на що Захід не давав добро: ЗМІ дізналися деталі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Еммануель Макрон та Володимир Путін Новина оновлена 09 лютого 2022, 14:11
Еммануель Макрон та Володимир Путін

Британія стурбована "особистими обіцянками" Еммануеля Макрона Володимиру Путіну.

Глава Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним озвучив йому деякі пропозиції, які перед цим не були узгоджені з НАТО.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Однією з ініціатив французького лідера була пропозиція закріпити за Україною нейтральний статус, виключивши для неї можливість вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє джерело видання в британському уряді, там вважають, що Макрон займається своїми справами та вийшов за рамки позиції НАТО.

Крім того, слід зазначити, що ідеї Макрона раніше не були схвалені союзниками Парижу та НАТО. За даними газети, глава Франції перед зустріччю з Путіним не проконсультувався з партнерами Альянсу, фактично перекреслив усі можливі угоди.

Нагадаємо, зустріч двох лідерів відбулася 7 лютого у Кремлі, після чого відбувся приїзд Макрона до Києва. У ході бесіди з президентом України Володимиром Зеленським Макрон розповів, що Путін пообіцяв не ініціювати вторгнення в Україну.

Після переговорів у Москві та Києві Макрон має намір поспілкуватися з головою Білого дому Джо Байденом.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Емманюель Макрон
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