Макрон після Путіна та Зеленського говоритиме з Байденом: планують обговорювати Україну

Французький президент продовжує переговори з питань безпеки

Після візиту до Москви зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, а також приїзду до Києва і переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським французький лідер Емманюель Макрон має намір поспілкуватися з головою Білого дому Джо Байденом.

Про це у вівторок, 8 лютого, повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Президент (США Байден — ред.) двічі розмовляв з президентом Макроном минулого тижня. Я очікую, що він скоро з ним розмовлятиме, про що ми, звичайно ж, повідомимо", — сказала вона.

Будь-яких подробиць майбутньої розмови Псакі не повідомила, проте зазначила, що США заохочують будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання кризи безпеки в Європі.

У цьому контексті вона констатувала, що у Вашингтоні "досі немає жодного прогнозу того, що зробить президент Путін", і США не можуть контролювати те, що Росія робитиме далі.

"Що ми можемо зробити і що, я думаю, президент Макрон зробив учора (під час зустрічі з Путіним — ред.), то це роз’яснити нашим союзникам та партнерам, що якщо Путін вирішить продовжити вторгнення в Україну, це матиме серйозні наслідки", — додала Псакі.

Варто зазначити, що на цьому зусилля лідерів країн світу з деескалації загрози широкомасшбатного вторгнення в Україну російських військ не обмежуються.

Так, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц здійснить свій перший візит до Києва вже 14 лютого.

Після цього, 15 лютого, у глави німецького уряду заплановано поїздку до Росії.

Як повідомлялося, у США спрогнозували втрати серед військовослужбовців та мирного населення України у разі вторгнення російських військ.