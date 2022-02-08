Путін, Донбас і "порядок у Європі": про що Макрон та Зеленський говорили у Києві

Порядок денний переговорів президентів України та Франції в основному був зосереджений на питаннях безпеки

У вівторок, 8 лютого, до Києва після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним прибув президент Франції Емманюель Макрон. Його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським пройшла у Маріїнському палаці.

Після переговорів лідери двох держав вийшли на пресконференцію, на якій зробили низку важливих заяв як українсько-французького двостороннього порядку денного, так і щодо питань безпеки, зокрема російсько-українських відносин.

"Телеграф" зібрав найважливіші тези, озвучені двома президентами.

Україна-Франція

На пресконференції за підсумками зустрічі президентів Зеленський заявив, що Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів французької кампанії "ALSTOM Transport SA" на загальну суму 900 млн євро в Україну.

Він також повідомив, що фіналізовано домовленість про постачання в Україну 370 одиниць французької пожежно-рятувальної техніки на 300 млн євро.

Зеленський також повідомив, що український держконцерн "Укроборонпром" та французька компанія з проєктування, створення систем та надання послуг для аеропортів, безпеки, транспорту та бізнес-маркетингу "Thales International SAS" підписали угоду про співпрацю.

Росія та Путін

Макрон поділився успіхами своїх переговорів із Путіним та Зеленським. За словами президента Франції, під час його спілкування з лідерами України та Росії було досягнуто певного прогресу на шляху до безпеки в регіоні.

"Ті дискусії, які я провів із президентом Путіним та президентом Зеленським сьогодні, ми змогли досягти певного прогресу, щоб просуватися в кроках прогресу до безпеки регіону, щоб ми не ангажувалися в якісь односторонні, односпрямовані формати, а щоб ми продумували такі формати, які б відповідали зменшенню ескалації", — сказав він.

Макрон також повідомив, що під час зустрічі з Путіним останній запевняв його, що РФ не є ініціатором ескалації на кордонах з Україною.

"Путін мене запевняв, що він не є ініціатором ескалації, що він лише реагує. Але при цьому ми бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри, і все це він виправдовує ситуацією тиску та напруження", — зазначив французький лідер.

При цьому він підкреслив, що не потрібно применшувати напруженості обстановки, що склалася.

Нормандська четвірка

Зеленський поділився своїми очікуваннями наміченої на 10 лютого у Берліні зустрічі політичних радників "Нормандської четвірки".

"Мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів (з Макроном — ред.). Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще у грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів Нормандської четвірки. Важливим кроком на цьому шляху є активізація діалогу на рівні політичних радників, була дуже успішна одна зустріч, ми розраховуємо на другу зустріч у найближчі дні, розраховуємо, що зустріч 26 січня, яка була у 2022 році, і майбутні переговори вже в Берліні наблизять нас до проведення саміту Норманді", — заявив президент України.

Своєю чергою Макрон заявив, що Франція та Німеччина продовжать роботу у ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми разом підтвердили ще з канцлером Меркель продовження дискусії у форматі Нормандської четвірки на рівні лідерів держав", — сказав він.

ТКГ та уточнення мінських угод

Також президент Франції повідомив, що найближчими тижнями в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу можуть бути внесені прояснення щодо комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

"Тепер нам треба знову повернутися і внести певні прояснення, щоб: перше — знизити тиск, рівень ескалації, а по-друге … нам треба, щоб суто на базі Мінських угод і з дотриманням усіх процедур …, після обговорення цих питань на ТКГ, можливо, ми зможемо повернутися і сприяти тому, щоб ті документи, які були підписані у 2015 році, могли бути виконані, щоб прояснення було внесено найближчими тижнями, щоб вони могли зняти різночитання”, — повідомив Макрон.

Порядок у Європі

Макрон на пресконференції також заявив про необхідність повернутись до систем гарантій, які раніше забезпечували порядок у питаннях безпеки та оборони в Європі.

"Мій намір, саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва, щоб відновити безпеково-оборонний порядок на Європейському континенті", — сказав французький лідер.

У цьому контексті він наголосив: "Нам треба повернутися до певних систем гарантій, які гарантували б усім нам цей порядок".

Президент Франції додав, що найближчими місяцями потрібно зробити все необхідне для того, щоб за допомогою нових механізмів гарантування безпеки можна було надати гарантії та отримати "значну деескалацію".

Як повідомлялося, під час цієї пресконференції Зеленський також заявив, що Україна відмовиться від експорту різних товарів до Білорусі, якщо Олександр Лукашенко вирішить зупинити постачання електроенергії для Києва.