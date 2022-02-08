Залишать Україну в спокої? Путін дав Макрону несподівану обіцянку, - джерела

Президент РФ нібито пообіцяв відвести близько 30 000 солдатів

Президенту Франції Еммануелю Макрону, який 7 лютого перебував у РФ з офіційним візитом, нібито вдалося укласти угоду з російським лідером Володимиром Путіним про ненапад на Україну.

Про неофіційну угоду президентів пише The Financial Times.

За інформацією ЗМІ, яке посилається на інсайдерів — топ-чиновників із Франції, Путін і Макрон домовилися, що Росія нібито "не робитиме військових ініціатив". Більше того, Москва нібито братиме участь у діалозі щодо згортання своїх військ біля кордонів з Україною.

З Білорусі, продовжують джерела, Путін "пообіцяв вивести до 30 000 солдатів, які зараз беруть участь там у навчаннях". Втім, це питання ще обговорюватимуть на інших зустрічах, за підсумками яких мають укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки".

На жаль, на кордонах з Україною ситуація виглядає менш обнадійливою, ніж пише західна преса після зустрічі президентів. Зокрема, британські кореспонденти The Guardian у своєму новому репортажі описали справжню картину зі стягуванням військ до РФ, яка лякає навіть росіян. Останні скаржаться на танки і бойові літаки, що пролітають над головами.