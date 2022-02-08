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"Кричала — танки, танки, танки!": росіяни говорять про реальну війну з Україною

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ось такою технікою заполонили прикордонні області Росії
Ось такою технікою заполонили прикордонні області Росії

На Заході переконані, що Росія вже має 70% необхідної військової техніки, щоб почати атаку

На тлі чуток про те, що Росія відвела частину техніки від кордонів з Україною, до прикордонних областей вирушили британські кореспонденти The Guardian, які у своєму репортажі описали справжню картину зі стягуванням військ до РФ.

Журналісти кажуть: вони були свідками того, як військовий ешелон в’їхав до залізничного депо в Курську, привезши нові, засипані снігом, бойові танки, самохідні артилерійські установки та інше важке озброєння. За всім цим спостерігали не лише журналісти, а й місцеві жителі, які також налякані через можливий збройний конфлікт.

"Моя дружина повернулася з роботи і кричала: "Танки, танки, танки!" — цитує видання росіянина Олега Романенка, робітника слюсарного цеху, який живе в прикордонній Маслівці Воронезької області. — Важко вийти з дому, побачити це і не подумати, що може статися війна. Принаймні всі ми думали про це".

Жителі Курської та Воронезької областей кажуть, що минулого тижня над їхніми головами гуркотіли реактивні літаки. А мешканці Шилово (Воронезька область) були приголомшені, побачивши, як зенітно-ракетний комплекс "Панцир" з’являється на засніженому полі поряд із місцевою початковою школою (Західний військовий округ оголосив, що це просто навчання, — ред.)

"Більша частина активності вказує на грандіозний розмах російського нарощування, коли, за оцінками, половину батальйонних тактичних груп країни було переміщено на плацдарми в межах досяжності України. Офіційні особи США вважають, що Росія вже має 70% необхідної військової техніки, щоб почати атаку", — пише The Guardian.

Західні ЗМІ в черговий раз попередили про загрозу Україні з боку Росії і навіть назвали ймовірну дату вторгнення – 15 лютого. Журналісти відзначили, що у цей день погода в нашій країні досягне морозного піку і земля замерзне, що нібито допоможе російській армії швидше просуватися бездоріжжям.

Також ми розповідали, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ. Згідно з їхньою інформацією, у Москві розглядають ймовірність встановлення у Києві так званого "маріонеткового режиму".

Теги:
#Росія #Війна #Танки #Антипаніка
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