В армії Росії зробили несподівану заяву про війська поряд з Україною

Кількість військ у прикордонні зміниться.

Росія завершує навчання військ Західного військового округу та відводить їх у місця дислокацій. Тренування тривали близько від українського кордону — у Білгородській, Воронезькій, Брянській та Смоленській областях. За даними, відвели авіацію, зв’язківців, інженерів та війська РХБЗ, які прибували на навчання.

Перевірку боєздатності вони виконали в повному обсязі, — повідомили російському "Інтерфаксу" у пресслужбі округу. На полігонах вони продовжуватимуть тактичні навчання.

При цьому кількість техніки неподалік кордонів залишається значною. Наприклад, військових з 1 танкової армії в навчаннях від ЗВО брало участь близько тисячі, тоді як кількість російського контингенту в українських рубежів оцінювали у 100 тисяч.

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Також найближчим часом очікується перекидання російських військ з іншого боку від України – спільно з Білоруссю РФ проведе навчання у другій декаді лютого. Їх назвали "Союзна рішучість-2022".

Відведення військ після навчань відбулося на тлі наростаючих заяв західних союзників України щодо ризиків вторгнення Росії — у зв’язку із ситуацією до нашої країни їде Британський прем’єр Борис Джонсон. Саме звідти до України прибула партія сучасних ПТРК, які вже випробували на полігоні.

"Телеграф" також писав, що в Україну постачають летальну зброю та інші союзники. А в США готуються також до заподіяння економічної шкоди Росії та особисто Володимиру Путіну у разі агресії.