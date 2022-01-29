Загроза війни з Росією: до Зеленського їде один із світових лідерів

Розмова стосуватиметься болючих питань, які виникають на тлі можливого посилення агресії з боку Росії

До України на наступному тижні завітає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Світовий лідер планує поспілкуватися з президентом української держави Володимиром Зеленським, піднявши питання ймовірного вторгнення Росії.

Як повідомляє видання "The Guardian", посилаючись на власні джерела в британському уряді, головною метою візиту міністра до України є "зміцнення дипломатичних зусиль через можливе вторгнення РФ на українські території".

Також зазначається, що у західних ЗМІ зараз шириться інформація щодо планів Міністерства закордонних справ Великобританії оголосити російському президенту Володимиру Путіну про впровадження нового пакету економічних санкцій через прояв агресії до України.

Окрім того, на наступному тижні у прем'єр-міністра Джонсона має пройти зустріч із російським лідером, де він проситиме його "відступити від української держави".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що днями у президента Зеленського відбулася телефонна розмова з американським лідером Джо Байденом, під час якої вони обговорили колишню підтримку Америкою української держави у конфліктах з Росією, необхідність "жорстких відповідей" у разі посилення агресії з боку Кремля, а також подальше співробітництво, у тому числі щодо Альянсу.

Також нагадаємо, що в обласному центрі Сумської області, розташованому за півсотні кілометрів від кордону з країною-агресором, забарикадували будівлю управління патрульної поліції. Навіщо це було зроблено наразі невідомо, адже жодної офіційної інформації про настання Росії не було оприлюднено.