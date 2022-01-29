Угроза войны с Россией: к Зеленскому едет один из мировых лидеров

Разговор будет касаться болезненных вопросов, возникающих на фоне возможного усиления агрессии со стороны России

Украину на следующей неделе посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мировой лидер планирует пообщаться с президентом украинского государства Владимиром Зеленским, подняв вопрос о вероятном вторжении России.

Как сообщает издание " The Guardian", ссылаясь на собственные источники в британском правительстве, главной целью визита министра в Украину является "укрепление дипломатических усилий из-за возможного вторжения РФ на украинские территории".

Следует отметить, что сам президент Украины в начало полномасштабной войны с российской стороной не верит. Можно предположить, что во время встречи Джонсон будет пытаться убедить гаранта в возможной угрозе. Также этот визит может быть обусловлен "переключением внимания от продолжающихся на родине политических конфликтов", — пишет "Политика страны".

Также отмечается, что в западных СМИ сейчас распространяется информация о планах Министерства иностранных дел Великобритании объявить российскому президенту Владимиру Путину о внедрении нового пакета экономических санкций из-за проявления агрессии к Украине.

Кроме того, на следующей неделе у премьер-министра Джонсона предстоит встреча с российским лидером, где он будет призывать его "отступить от украинского государства".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в областном центре Сумской области, расположенном в полусотне километров от границы со страной-агрессором, забаррикадировали здание управления патрульной полиции. Зачем это было сделано пока неизвестно, ведь никакой официальной информации о наступлении России обнародовано не было.