Укр

Угроза войны с Россией: к Зеленскому едет один из мировых лидеров

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Президент Украины Владимир Зеленский Новость обновлена 29 января 2022, 11:53
Президент Украины Владимир Зеленский

Разговор будет касаться болезненных вопросов, возникающих на фоне возможного усиления агрессии со стороны России

Украину на следующей неделе посетит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Мировой лидер планирует пообщаться с президентом украинского государства Владимиром Зеленским, подняв вопрос о вероятном вторжении России.

Как сообщает издание " The Guardian", ссылаясь на собственные источники в британском правительстве, главной целью визита министра в Украину является "укрепление дипломатических усилий из-за возможного вторжения РФ на украинские территории".

Следует отметить, что сам президент Украины в начало полномасштабной войны с российской стороной не верит. Можно предположить, что во время встречи Джонсон будет пытаться убедить гаранта в возможной угрозе. Также этот визит может быть обусловлен "переключением внимания от продолжающихся на родине политических конфликтов", — пишет "Политика страны".

Также отмечается, что в западных СМИ сейчас распространяется информация о планах Министерства иностранных дел Великобритании объявить российскому президенту Владимиру Путину о внедрении нового пакета экономических санкций из-за проявления агрессии к Украине.

Кроме того, на следующей неделе у премьер-министра Джонсона предстоит встреча с российским лидером, где он будет призывать его "отступить от украинского государства".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в областном центре Сумской области, расположенном в полусотне километров от границы со страной-агрессором, забаррикадировали здание управления патрульной полиции. Зачем это было сделано пока неизвестно, ведь никакой официальной информации о наступлении России обнародовано не было.

Теги:
#Украина #Великобритания #Встреча #Зеленский
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