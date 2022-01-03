Укр

Зеленский переговорил с Байденом: главное, что стоит об этом знать

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Разговор с Байденом стал для Зеленского первым международным в 2022 году Новость обновлена 03 января 2022, 07:48
Разговор с Байденом стал для Зеленского первым международным в 2022 году

Отчет обеих сторон о беседе получился весьма сдержанным и обобщенным

В ночь со 2 на 3 января состоялась телефонная беседа президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом. Официального коммюнике от Офиса президента пока не было, однако в Белом доме о проведенном разговоре отчитались практически сразу.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на сайт Белого дома и соцсети президента Зеленского.

Все сообщения о разговоре двух президентов выглядят весьма стандартно и сухо. В администрации Байдена о беседе рассказала пресс-секретарь президента Джен Псаки. Среди главных тезисов, выделенных Вашингтоном, имеются утверждения о:

  • прежней поддержке Украины Америкой в конфликте с Россией;
  • необходимости дать жесткий ответ в случае агрессии Кремля;
  • продолжении сотрудничества, в том числе касательно НАТО и т.п.

Также от Байдена прозвучало очередное заверение в том, что об Украине без Украины разговаривать не будут. Это, правда, слегка опровергается регулярными контактами Белого дома и Кремля, где Украина часто выходит на передний план.

Официального отчета о разговоре с Байденом Офис президента Украины еще не предоставил. Вероятно, на это повлияло позднее время проведения беседы — она закончилась уже после полуночи 3 января по киевскому времени.

Впрочем, это не помешало Владимиру Зеленскому в Twitter дать короткую характеристику их общению с американским лидером. Он назвал поддержку Штатов "непоколебимой" и поблагодарил Байдена за нее. Также, по заверению украинского президента, на повестке дня кроме угрозы со стороны РФ были также вопросы реформ и деолигархизации.

Сколько времени длился разговор между президентами, пока неизвестно.

Напомним, что накануне, в последние дни 2021 года Джозеф Байден пообщался тет-а-тет и с главой Кремля Владимиром Путиным. Позже в СМИ публиковали инсайды насчет вероятного содержания беседы двух политиков — и тема Украины была едва ли центральной. Позже стало известно и официальное содержание разговора.

Теги:
#Украина #США #Переговоры #Президент #Джо Байден #Владимир Зеленский
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