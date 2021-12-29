Укр

Разговор Байдена и Путина: стало известно, что США потребуют у России

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Байден и Путин обсудят напряженную ситуацию у границ Украины Новость обновлена 29 декабря 2021, 22:09
Байден и Путин обсудят напряженную ситуацию у границ Украины

Американский лидер хочет вернуться к дипломатическому разрешению украинского вопроса

На поздний вечер четверга, 30 декабря, запланирован очередной, уже второй за последний месяц, телефонный разговор между американским лидером Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщил в своем Twitter журналист Джек Детч, в Вашингтоне будут настаивать на полном отводе российских войск от украинских границ.

Такую информацию Детч получил от анонимного источника в Белом Доме. Байдена якобы не устраивает постоянная дислокация большого количества армии РФ рядом с Украиной.

Журналист пообщался с чиновником из администрации Байдена

Также одним из аспектов предстоящей беседы, согласно информации телеканала CNN, станет попытка возвращения исключительно к дипломатическому разрешению украинского вопроса.

В противном случае США будут вынуждены усилить антироссийские санкции, которые подготавливаются Вашингтоном вместе с европейскими союзниками. Эти ограничения вступят в силу, если Россия все же рискнет начать полномасштабную войну с Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, количество российских военных на границе Украины не слишком большое, однако опасность атаки все равно существует. Одним из мест вероятного наступления может стать Мариуполь.

Вместе с этим стало известно, сколько украинцев готовы встать на защиту государства в случае необходимости.

Теги:
#Украина #США #Россия #Переговоры #Война #Владимир Путин #Джо Байден
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