Зеленський переговорив із Байденом: головне, що варто про це знати

Звіт обох сторін про бесіду вийшов доволі стриманим та узагальненим

У ніч із 2 на 3 січня відбулася телефонна бесіда президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом. Офіційного комюніке від Офісу президента поки не було, однак у Білому домі про проведену розмову прозвітували практично одразу.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на сайт Білого дому та соцмережі президентаЗеленського.

Усі повідомлення про розмову двох президентів виглядають досить стандартно та сухо. В адміністрації Байдена розповіла прессекретар президента Джен Псакі. Серед головних тез, виділених Вашингтоном, є твердження про:

незмінну підтримку України Америкою у конфлікті з Росією;

необхідність дати жорстку відповідь у разі агресії Кремля;

продовження співпраці, у тому числі щодо НАТО тощо.

Також від Байдена прозвучало чергове запевнення, що про Україну без України не розмовлятимуть. Це, щоправда, трохи спростовується регулярними контактами Білого дому та Кремля, де Україна часто виходить на передній план.

Офіційний звіт про розмову з Байденом Офіс президента України ще не надав. Ймовірно, на це вплинув пізній час проведення бесіди — вона закінчилася після опівночі 3 січня за київським часом.

Втім, це не завадило Володимиру Зеленському в Twitter стисло охарактеризувати спілкування з американським лідером. Він назвав підтримку Штатів "непохитною" і подякував Байдену за неї. Також, як запевняє український президент, на порядку денному крім загрози з боку РФ були також питання реформ і деолігархізації.

Скільки часу тривала розмова між президентами, наразі невідомо.

Нагадаємо, що напередодні останніми днями 2021 року Джозеф Байден поспілкувався тет-а-тет і з главою Кремля Володимиром Путіним. Згодом у ЗМІ публікували інсайди щодо ймовірного змісту бесіди двох політиків — і тема України була центральною. Пізніше став відомий і офіційний зміст розмови.