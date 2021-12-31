Байден після розмови з Путіним зателефонує Зеленському: названо дату

Україна та США скоординують свої подальші кроки.

Як і очікувалося, після розмови з російським колегою Володимиром Путіним президент США Джо Байден має намір поговорити й з керівництвом нашої країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Твіттері.

"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером — США, нічого про Україну без України", — написав він.

Зеленський повідомив, що його розмова із Байденом відбудеться у неділю, 2 січня. Він очікує, що під час бесіди буде скоординовано подальші кроки щодо забезпечення миру в Україні та всій Європі.

Як повідомлялося раніше, переговори Байдена та Путіна відбулися увечері 30 грудня. В американських ЗМІ за їхніми підсумками повідомили, що вони не стали революційними, проте дали можливість підготувати ґрунт для подальших переговорів.

Зокрема, США пообіцяли у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні Росії та України виділити додаткову допомогу ЗСУ, а також посилити позиції НАТО в Європі.

У Росії ж повідомили, що після розмови США обіцяли не розміщувати наступальну зброю в Україні.

Розмова між президентами двох країн пройшла на тлі заяв, що звучать у ЗМІ, про те, що Росія продовжує нарощувати угруповання військ на кордоні з Україною. Однак у РНБО запевняють, що Кремль "фізично" не спроможний розпочати вторгнення на початку 2022 року, у зв’язку з чим українцям порадили "святкувати спокійно".