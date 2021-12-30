Байден зателефонує Зеленському? Що кажуть в Офісі президента

На Банковій розраховують, що цього разу повториться сценарій попереднього спілкування глав держав

Напередодні ввечері, 29 грудня, стало відомо про підготовку телефонної бесіди між американським лідером Джозефом Байденом та російським президентом Володимиром Путіним. Пізніше пішли інсайди про ймовірний дзвінок Байдена та главу української держави Володимиру Зеленському.

Як на таку інформацію реагують в офісі президента, повідомляє "УНІАН".

Позицію Банкової озвучив речник Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, заперечувати можливість телефонної розмови між главами держав не можна, хоча її офіційно і не підтверджували.

Чиновник вважає, що цілком може повторитись сценарій спілкування президентів, який простежувався на початку грудня. Нагадаємо, що тоді із Зеленським переговорили представники Білого дому, потім Байден провів телефонний "міст" із Путіним. І лише після цього американський лідер зателефонував Володимиру Зеленському.

"Зараз це також буде логічним та очікуваним кроком", — заявив Нікіфоров.

При цьому він наголосив, що ні час чи дата, ні формат переговорів між президентами Сполучених Штатів та України поки що не обговорювалися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які теми можуть обговорюватися Байденом та Путіним під час бесіди 30 грудня. Згідно з інсайдами, американський президент може вимагати від Кремля відведення всіх військ від українських кордонів.

Це не дивно, враховуючи те, що кількість російських військовослужбовців у східних областях України постійно збільшується.