Байден зателефонує Путіну перед Новим роком: коли саме і про що говоритимуть

Попередньо пройшла бесіда держсекретаря США Ентоні Блінкена та українського президента Володимира Путіна

У четвер, 30 грудня, американський президент Джозеф Байден знову переговорить по телефонному зв’язку з російським лідером Володимиром Путіном.

Інформацію про це, спочатку поширену телеканалом CNN, вже підтвердила і пресслужба Білого дому.

Однією з найважливіших тем стане нарощування Росією військового потенціалу на кордоні з Україною. Це також зв’яжуть і з подальшим вибудовуванням дипломатичних відносин Америки та РФ.

За інформацією американських ЗМІ, першим можливістю провести ще одну розмову поцікавився Володимир Путін. Джозеф Байден погодився на переговори, оскільки вважає, що у випадку з Росією обговорення будь-яких питань не можуть виключати контакту лідерів держав.

У Кремлі зазначили, що дзвінок відбудеться пізно увечері 30 грудня за московським часом. Конкретний час поки що не повідомлявся.

Додамо, що у середу, 29 грудня, відбулася бесіда українського президента Володимира Зеленського із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Предметом обговорення в чергове стало військове напруження на Донбасі та біля українських кордонів. У Вашингтоні знову запевнили, що залишаються на боці України у конфлікті з Росією, а також наголосили, що від поведінки кремлівських політиків залежать подальші дипломатичні зв’язки із Заходом.

Незабаром після цього з’явилася інформація про підготовку телефонної розмови між Байденом та Путіном.

Нагадаємо, що такий дипломатичний крок стане буквально прецедентом за останні кілька років у відносинах Росії та Америки. Все тому, що майбутня розмова стане вже другою за останній місяць між лідерами країн.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим закінчилися попередні переговори Путіна та Байдена, які відбулися 7 грудня. Цікаво, що лідери розмовляли тет-а-тет понад дві години. При цьому в Офісі президента України це спілкування не оцінили як сенсаційне.

Після спілкування з російським лідером Байден зателефонував і главі української держави. З Володимиром Зеленським бесіда тривала близько півтори години.