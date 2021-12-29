Байден позвонит Путину перед Новым годом: когда именно и о чем будут говорить

Предварительно состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Путина

В четверг, 30 декабря, американский президент Джозеф Байден снова переговорит по телефонной связи с российским лидером Владимиром Путином.

Информацию об этом, изначально распространенной телеканалом CNN, уже подтвердила и пресс-служба Белого дома.

Одной из важнейших тем станет наращивание Россией военного потенциала на границе с Украиной. Это также свяжут и с последующим выстраиванием дипломатических отношений Америки и РФ.

Согласно информации американских СМИ, первым возможностью провести еще одну беседу поинтересовался Владимир Путин. Джозеф Байден согласился на переговоры, так как считает, что в случае России любые вопросы не могут исключать контакта лидеров государств.

В Кремле отметили, что звонок состоится поздним вечером 30 декабря по московскому времени. Конкретное время пока не сообщалось.

Добавим, что в среду, 29 декабря, состоялась беседа украинского президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Предметом обсуждения в очередной раз стала военная напряженность на Донбассе и возле украинских границ. В Вашингтоне снова заверили, что остаются на стороне Украины в конфликте с Россией, а также подчеркнули, что от поведения кремлевских политиков зависит последующие дипломатические связи с Западом.

Вскоре после этого и появилась информация о подготовке телефонной беседы между Байденом и Путином.

Напомним, что такой дипломатический шаг станет буквально прецедентом за последние несколько лет в отношениях России и Америки. Все потому, что предстоящий разговор станет уже вторым за последний месяц между лидерами стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончились предыдущие переговоры Путина и Байдена, которые состоялись 7 декабря. Интересно, что лидеры разговаривали тет-а-тет более двух часов. При этом в Офисе президента Украины это общение не оценили как сенсационное.

После общения с российским лидером Байден позвонил и главе украинского государства. С Владимиром Зеленским беседа длилась около полутора часов.