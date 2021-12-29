Байден позвонит Путину перед Новым годом: когда именно и о чем будут говорить
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Предварительно состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и украинского президента Владимира Путина
В четверг, 30 декабря, американский президент Джозеф Байден снова переговорит по телефонной связи с российским лидером Владимиром Путином.
Информацию об этом, изначально распространенной телеканалом CNN, уже подтвердила и пресс-служба Белого дома.
Одной из важнейших тем станет наращивание Россией военного потенциала на границе с Украиной. Это также свяжут и с последующим выстраиванием дипломатических отношений Америки и РФ.
Согласно информации американских СМИ, первым возможностью провести еще одну беседу поинтересовался Владимир Путин. Джозеф Байден согласился на переговоры, так как считает, что в случае России любые вопросы не могут исключать контакта лидеров государств.
В Кремле отметили, что звонок состоится поздним вечером 30 декабря по московскому времени. Конкретное время пока не сообщалось.
Добавим, что в среду, 29 декабря, состоялась беседа украинского президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Предметом обсуждения в очередной раз стала военная напряженность на Донбассе и возле украинских границ. В Вашингтоне снова заверили, что остаются на стороне Украины в конфликте с Россией, а также подчеркнули, что от поведения кремлевских политиков зависит последующие дипломатические связи с Западом.
Вскоре после этого и появилась информация о подготовке телефонной беседы между Байденом и Путином.
Напомним, что такой дипломатический шаг станет буквально прецедентом за последние несколько лет в отношениях России и Америки. Все потому, что предстоящий разговор станет уже вторым за последний месяц между лидерами стран.
Ранее "Телеграф" рассказывал, чем закончились предыдущие переговоры Путина и Байдена, которые состоялись 7 декабря. Интересно, что лидеры разговаривали тет-а-тет более двух часов. При этом в Офисе президента Украины это общение не оценили как сенсационное.
После общения с российским лидером Байден позвонил и главе украинского государства. С Владимиром Зеленским беседа длилась около полутора часов.
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