Білий дім поступився? Чим закінчилася онлайн-зустріч Байдена та Путіна

У ході розмови обговорювалися не лише Україна, а й хакерство та ситуація в Ірані

У вівторок, 7 грудня, завершилися онлайн-переговори між американським лідером Джозефом Байденом та російським президентом Володимиром Путіним. Вони тривали понад дві години.

"Телеграф" коротко розповість про підсумки бесіди двох політиків, посилаючись на Білий дім та росЗМІ.

Про що розмовляли?

Жодної інформації про конкретні рішення чи компроміси, на які довелося піти президентам, у Вашингтоні не повідомляють. Все сухо та відповідно до мови документів. Та й загалом даних, як на дві години розмови, повідомляється дуже мало.

Загалом версію Білого дому можна подати тезово:

найбільше уваги приділялося питанню України. Америка вкотре висловила свою підтримку українській державі та закликала Росію повернутись до дипломатичного варіанту вирішення конфлікту;

США працюватиме за "українською темою" впритул з іншими союзниками (швидше за все, мається на увазі Європа та держави, що входять до НАТО);

обговорювалася загальна стратегічна стабільність Америки та Росії;

президенти не залишили поза увагою проблеми Ірану (ймовірно, йдеться про потік мігрантів із цієї країни);

було порушено питання кібербезпеки, у т.ч. "програм-вимагачів".

Що за підсумками?

Незважаючи на те, що офіційної версії Кремля за підсумками бесіди поки не було, в російські медіа вже просочилася інформація про деякі резонансні дії Америки.

Серед них — вилучення із проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік положень про:

санкції проти газопроводу "Північного потоку-2";

економічні обмеження проти 35 російських громадян;

заборону купівлю американцями суверенних боргових зобов’язань Російської Федерації.

При цьому з’явився новий пункт, яким Україні виділяється 300 млн доларів військової допомоги.

Деталі спілкування

За інформацією російських ЗМІ, обидва президенти спілкувалися суто віч-на-віч, і риторика обох була доволі жорсткою. При цьому початок бесіди, відео якого потрапило до мережі, навпаки демонструвало спокійний настрій обох політиків.

Відомо, що Байден та Путін загалом проговорили дві години та п’ять хвилин. Спочатку сторони сподівалися на максимум годинну бесіду.

Перекладачі та будь-які інші помічники президентів перебували в інших кімнатах. Якщо потрібно було отримати консультацію чи документи, ці люди спеціально запрошувалися до кабінету.

Нагадаємо, що спочатку інформація про підготовку переговорів між лідерами Америки та Росії з’явилася після заяв про підготовку державного перевороту в Україні. Про це під час свого прес-марафону говорив президент України Володимир Зеленський.

До слова, у Байдена запланована розмова і з главою української держави. Військовий експерт, генерал Микола Маломуж сподівається, що за підсумками спілкування політиків стане ясно — Байден відстоював перед Путіним кілька головних питань щодо України.