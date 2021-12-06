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Байден планує поговорити з Зеленським про російські війська на кордоні України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Байден та Зеленський Новина оновлена 06 грудня 2021, 20:54
Байден та Зеленський

Очікується, що розмова відбудеться 7 грудня перед дзвінком Путіну.

Президент США Джо Байден має намір провести переговори з українським колегою Володимиром Зеленським, а також із низкою європейських лідерів перед переговорами із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Independent з посиланням на джерела у Білому домі.

Розмова між лідерами США та Росії має відбутися у вівторок, 7 грудня.

Як пише видання, Байден збирається узгодити із Зеленським та лідерами ЄС спільну позицію щодо нарощування чисельності військовослужбовців на кордоні України, яку він має намір озвучити Путіну.

Президент США у розмові з Путіним має намір не лише торкнутися теми можливого вторгнення російських військ в Україну, а й також обговорити інші стратегічні теми, на кшталт ядерної програми Ірану та кібербезпеки.

Джерело видання зазначає, що Байден "у відвертій, прямій манері" має намір пояснити Путіну, що робитимуть США як для стримування Росії, так і для подальшої дипломатії.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ останнім часом активно висвітлюють тему із нарощуванням російських військ на кордоні України. Зокрема йшлося про те, що Росія вже розмістила на кордоні 94 тисячі військовослужбовців і готова незабаром довести їхню кількість до 175 тисяч.

Ту ж інформацію підтверджує українська розвідка.

"Телеграф" поспілкувався з колишнім заступником начальника Генштабу ЗСУ Ігорем Романенком, щоб дізнатися, які плани виношує Путін і наскільки високою є ймовірність того, що повномасштабне вторгнення в Україну відбудеться вже наприкінці січня.

Теги:
#США #Росія #Володимир Путін #Джо Байден #Володимир Зеленський
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