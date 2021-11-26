Байден захотів переговорити із Зеленським та Путіним

Точні дати та теми поки що не озвучені

Президент США Джо Байден має намір контактувати в найближчому майбутньому з українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це він висловився ввечері у п’ятницю, 26 листопада, в ефірі телеканалу CNN, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що журналісти запитали американського лідера, чи планує він контакти з президентами Росії та України.

"З ймовірністю", — відповів Байден.

Варто зауважити, що причину та теми розмови він не озвучив, але, вочевидь, йтиметься про загрозу військового вторгнення Росії в Україну, про яку багато говорять останнім часом.

Причина цього проста, — вже неодноразово авторитетні закордонні ЗМІ фіксували перекидання російської військової техніки до кордонів України.

Як повідомляв "Телеграф", 26 листопада Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, у рамках якої заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну існує.