Укр

Байден захотел переговорить с Зеленским и Путиным

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Владимир Зеленский, Джо Байден и Владимир Путин Новость обновлена 26 ноября 2021, 22:56
Владимир Зеленский, Джо Байден и Владимир Путин

Точные даты и темы пока не озвучены

Президент США Джо Байден намерен контактировать в обозримом будущем с украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он высказался вечером в пятницу, 26 ноября, в эфире телеканала CNN, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что журналисты спросили у американского лидера, планирует ли он контакты с президентами России и Украины.

"Со всей вероятностью", — ответил Байден.

Стоит заметить, что причину и тему разговора он не озвучил, но по всей видимости речь пойдет об угрозе военного вторжения России в Украину, о которой много говорят в последнее время.

Причина тому проста, — уже не однократно авторитетные зарубежные СМИ фиксировали переброску российской военной техники к границам Украины.

Как сообщал "Телеграф", 26 ноября Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует.

Теги:
#Украина #США #Россия #Владимир Путин #Джо Байден #Владимир Зеленский
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