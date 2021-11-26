Байден захотел переговорить с Зеленским и Путиным

Точные даты и темы пока не озвучены

Президент США Джо Байден намерен контактировать в обозримом будущем с украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом он высказался вечером в пятницу, 26 ноября, в эфире телеканала CNN, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что журналисты спросили у американского лидера, планирует ли он контакты с президентами России и Украины.

"Со всей вероятностью", — ответил Байден.

Стоит заметить, что причину и тему разговора он не озвучил, но по всей видимости речь пойдет об угрозе военного вторжения России в Украину, о которой много говорят в последнее время.

Причина тому проста, — уже не однократно авторитетные зарубежные СМИ фиксировали переброску российской военной техники к границам Украины.

Как сообщал "Телеграф", 26 ноября Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует.