Байден захотел переговорить с Зеленским и Путиным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 52
Точные даты и темы пока не озвучены
Президент США Джо Байден намерен контактировать в обозримом будущем с украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом он высказался вечером в пятницу, 26 ноября, в эфире телеканала CNN, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что журналисты спросили у американского лидера, планирует ли он контакты с президентами России и Украины.
"Со всей вероятностью", — ответил Байден.
Стоит заметить, что причину и тему разговора он не озвучил, но по всей видимости речь пойдет об угрозе военного вторжения России в Украину, о которой много говорят в последнее время.
Причина тому проста, — уже не однократно авторитетные зарубежные СМИ фиксировали переброску российской военной техники к границам Украины.
Как сообщал "Телеграф", 26 ноября Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, в рамках которой заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину существует.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-